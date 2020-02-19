Андрей Малахов на опровержения не разменивается Андрей Малахов и Наталья Шкулева разводятся – именно так начинаются кричащие статьи в Интернете, которые сообщают и другие подробности.

Якобы у Малахова новая дама сердца: блогер и издатель Ника Белоцерковская. Сам популярный ведущий даже не стал комментировать такие «новости», а просто улетел на несколько дней в Париж со своей супругой, устроив романтический отдых. Кроме того, на всех последних съемках «Прямого эфира» на руке у Андрея Малахова можно заметить обручальное кольцо, которое он, судя по всему, и не собирался снимать.

Фото Вадима ТАРАКАНОВА

Автор: ИА «Столица»