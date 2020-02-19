Какая там метель, когда тут Папенберг! Традиционный велопробег «Тур де Папенберг» по льду бухты Новик прошел в минувшее воскресенье. И что, метель, ветер и штормовое предупреждение от МЧС не испугало участников, спросите вы? Нет!

Проехать по льду бухты на велосипеде, на лыжах, пробежать на коньках явилось не меньше желающих, чем в иные годы и в хорошую погоду. Причем на старт вышли не только взрослые, но и юные любители спорта. Организаторы предложили дистанции для разных возрастов и возможностей: для малышей, детей и юниоров, для среднего возраста и ветеранов. Самый солидный маршрут – 23 километра. Под штормовой ветер, под бьющий в лицо колючий снег… Небесная канцелярия явно бросила приморцам вызов. Говорят, подумывали даже отложить состязания до более благоприятных условий. Но наш народ вызов принял, причем с большим энтузиазмом. Правда, МЧС бдило, техника работала, замерзших и уставших подбирали на машине, а на контрольных пунктах всех поили горячим чаем.

Фотокорреспондент газеты «Владивосток» Алексей Воронин также не убоялся ветра, снега и мороза: он не только снимал участников и гонку, но и сам крутил педали велосипеда по льду.

А кто не верит, смотрите на эти фотографии. Вполне возможно, что в следующем году и вы решите принять участие в этом народно-спортивном и очень оптимистичном мероприятии.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Сергея КИРЬЯНОВА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ