Порой достаточно одного звонка Сотрудники полиции Черниговского района и представители Общественного совета вручили благодарственные письма молодым жителям Спасска-Дальнего за помощь в поисках пропавшей девочки, сообщает пресс-служба УМВД края.

17-летняя девушка ушла из коррекционной школы-интерната, где она проживала. Самостоятельные поиски результата не дали, после чего директор обратилась за помощью в полицию. На розыск несовершеннолетней были брошены силы всех подразделений.

Информация о пропаже девочки была размещена в социальных сетях. Увидев сообщение, учащиеся Спасского филиала Владивостокского базового медицинского колледжа Дмитрий Кирильченко и Егор Кириченко сразу же сообщили в дежурную часть отдела полиции, где они видели пропавшую. Полицейские выехали на место и нашли девушку.

В торжественной обстановке, в присутствии сокурсников и педагогического состава колледжа заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Хорин вручил благодарственные письма молодым людям. «От имени руководства отдела, от имени всех полицейских и жителей Черниговского района говорю вам большое спасибо за активную гражданскую позицию, проявленную инициативу, а также за оказанное содействие сотрудникам органов внутренних дел в поисках ребенка. Наш мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо чужой беды», – отметил подполковник полиции.

Автор: Отдел новостей «В»