Владимир Фомин: В Приморье совершают больше преступлений против личности И.о. главы краевого СУ СК об особенностях региональной «детективной» ситуации

С октября прошлого года обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю исполняет Владимир Фомин. Назначение в наш регион он получил, прослужив более полутора десятков лет в Пензенской области, это центральная часть России, менее 650 км от Москвы. Для молодого полковника юстиции (Фомину нет еще и 40 лет), занимавшего должность заместителя главы Пензенского областного следкома, это, безусловно, повышение. А чего ожидать от нового силовика Приморью?

Знакомиться с местными СМИ Владимир Фомин не спешил. Одно из первых за четыре месяца интервью он дал РИА VladNews, рассказав, чем, по его мнению, Дальневосточный регион отличается от средней полосы России, в том числе в плане преступности и борьбы с ней, и какие задачи стоят сейчас перед следственными органами края.

Органы следствия открыты к диалогу

– Владимир Владимирович, вы в Приморье четыре месяца, наверняка уже сложилось профессиональное мнение о регионе, о том, как здесь организована работа…

– В принципе, если система деятельности следственных органов организована правильно, если каждый из числа руководителей знает, чем ему заниматься, то серьезных проблем не будет. Могу сказать, что здесь эта система организована грамотно. Я пообщался с главой региона, представителями исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, ФСБ, МВД, УФСИН, службы судебных приставов, налоговой инспекции и других контролирующих органов. Они все профессионалы своего дела и готовы на конструктивный диалог с представителями следственного управления для оптимального решения любых задач в интересах жителей края и обеспечения их безопасности, что меня очень радует.

– То есть ваш предшественник создал такие хорошие условия?

– Так некорректно говорить. Условия создал не мой предшественник и не я, а президент Российской Федерации, который в 2007 году подписал указ о создании Следственного комитета РФ, а потом еще в 2011-м – уже без приставки «при прокуратуре». А воплотил указ в жизнь председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин. И благодаря ему, а также работникам центрального аппарата СК, руководителям региональных следственных управлений и нашим сотрудникам на местах общество знает о существовании следственных органов, которые за это время показали себя, я надеюсь, с положительной стороны. Мы участвуем в расследовании всех громких уголовных дел, находимся на передовой борьбы с преступностью, давно вошли в состав оперативных штабов, межведомственных групп различных форматов и являемся их активными участниками.

Как научить людей перетерпеть

– Ваша служба более полутора десятков лет была связана с Пензенской областью. Стало ли назначение на тихоокеанскую окраину страны, в Приморье неожиданностью для вас?

– Я морально готовил себя к любому исходу, любому региону, и Дальний Восток не был исключением. Прекрасно понимал, что я человек в погонах и должен подчиниться любому требованию вышестоящего руководства. И когда мне назвали этот регион, большого удивления не испытал. Сегодня все настолько общедоступно, что большие расстояния – не такая уж великая проблема. Можно общаться по вайберу, скайпу, смотреть друг на друга. В свое время, когда учился в Академии ФСБ в конце 90-х, ходил на центральный телеграф, чтобы поговорить с родителями, другой возможности не было. Сейчас просто по телефону позвонил и успокоился.

– Значит, семья там осталась?

– Жена уже переехала, а двое детей заканчивают учебный год в Пензе. Один в десятом классе, другой во втором. По окончании учебного года планирую их перевезти.

– Самому-то вам во Владивостоке нравится?

– Город располагает к себе, но пока еще не видел всех прелестей лета. Здесь, говорят, море теплое, прекрасная погода, не считая дождей, – смеется собеседник. – Но что для меня удивительно – это солнце. Я приехал в октябре и практически каждый день наблюдаю солнце. Холодно, морозно – и солнце. И это поднимает настроение. Даже когда какая-то тоска по дому (это ведь не чуждо любому человеку), начинаешь переживать, что там остались дети, родители, смотришь на голубое небо и солнце над головой, и как-то все проходит, понимаешь, что впереди большое будущее.

– А вы уже выезжали в муниципалитеты края?

– Да, это одна из первых задач, которые я перед собой поставил. Уже был в Артеме, Славянке, Уссурийске, Вольно-Надеждинском, Хороле. У нас 15 межрайонных следственных отделов, и по плану в этом году я должен побывать в каждом. Пока физически времени не хватает, так как они очень серьезно удалены друг от друга.

– И какова общая картина?

– Я познакомился с коллективом, знаю условия труда и могу сказать, что все необходимое для того, чтобы профессионально исполнять свои обязанности, у нас есть.

В октябре, когда я заступил на должность, в следственных органах края было 26 вакансий, но благодаря тому, что осуществляется эффективная кадровая работа, этих вакансий становится все меньше. Половину мы заполнили. И я думаю, что к концу марта сделаем все, чтобы вакансий было минимум.

Сотрудники управления – это наш капитал, и за него нужно бороться. Почему вакансии появляются? Потому что с человеком никто не общается, не объясняет, что иногда надо просто перетерпеть. Здесь люди, возможно, воспитаны немного по-другому, они могут просто взять и написать заявление об уходе. А потом пожалеть об этом.

Деньги здесь чуть-чуть другие

– Чем еще отличается Приморье от Пензенской области, где вы работали?

– Работа – она и в Африке работа. Все зависит от того, насколько качественно ты ее выполняешь.

Что касается структуры преступности, могу отметить, что здесь больше уголовных дел, связанных с преступлениями против личности. В регионе, где я работал, таких дел было в полтора-два раза меньше. В Приморье больше убийств, причинения вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего, по неосторожности. Здесь больше половых преступлений в отношении детей: это изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Также есть определенная специфика, связанная с географическим положением региона: совершаются экологические преступления. Незаконная добыча водных биологических ресурсов, незаконная охота... В силу того, что здесь море и очень много животных, занесенных в Красную книгу. В Пензе таких просто нет.

Что касается экономических преступлений, здесь суммы совсем другие. Если в Пензе мы возбуждали дела о неуплате налогов в 5-10 миллионов рублей, то здесь 30-100 и даже 200 миллионов…

– Богаче Приморский край, значит?

– Я думаю, да. Здесь деньги чуть-чуть другие, нежели в средней полосе России.

– Кстати о деньгах. Вы возбуждаете уголовные дела по уклонению от уплаты налогов, всегда ли удается доводить их до конца?

– Закон предусматривает возмещение ущерба на стадии расследования уголовного дела. Грубо говоря, недобросовестный предприниматель, понимая, что он совершил преступление, кладет деньги на расчетный счет, информация поступает в налоговую инспекцию, нам ее подтверждают соответствующими документами, и мы прекращаем уголовное дело. Там есть определенные требования: чтобы это было в первый раз, преступление небольшой или средней тяжести и так далее. Так что часть уголовных дел прекращается после возмещения ущерба.

Когда же мы отправляем дело в суд, выносится обвинительный приговор, материалы направляются судебным приставам, те возбуждают исполнительное производство и принимают меры к розыску имущества должника, если он добровольно не хочет эту сумму погасить.

Все насильники изобличены

– Можете ли вы сказать, что Приморье является особенно криминогенным регионом?

– Сложно говорить, я же не работал во всех регионах. Но я смотрю долю раскрытых преступлений за 2019 год – 53 %. В принципе, это средний уровень. Что касается тяжких преступлений, убийств в 2019 году у нас было раскрыто больше – 94,9 %, а в 2018-м – 93,1 %. И это только кажется, что разница вот в эти почти 2% – это немного, на самом деле это кропотливый труд и несколько уголовных дел. Раскрыты все изнасилования.

– С раскрываемостью понятно. А самих преступлений не стало больше?

– Количество преступлений снижается: и убийств, и насильственных действий против детей. Но они есть, и мы сейчас думаем, какие профилактические меры должны принять в 2020 году, чтобы их стало еще меньше.

– А какие могут быть меры?

– Предложений очень много, только ими надо предметно заниматься. Сегодняшняя профилактика недостаточна. Мы рассчитываем обратиться к губернатору, провести совместное совещание и спланировать мероприятия, направленные на повышение эффективности принимаемых мер. Ответственные органы правоохраны и профилактики должны работать с контингентом, который потенциально находится в зоне риска.

К примеру, я проанализировал преступность в отношении детей. Кто совершает эти преступления? Это люди, которые не имеют постоянного заработка, злоупотребляют алкогольными напитками, обычно они являются отчимами детей, в отношении которых они совершают преступления, сожителями их матерей. И с ними не проводится достаточной работы.

В некоторых регионах России организованы убежища, куда мать и ребенок из такой семьи могут прийти и переждать опасность. Например, приходит сожитель матери домой, начинает бесчинствовать, сотрудники полиции на какое-то время его заберут, но потом же он снова вернется в семью. И вот в таких местах женщина с ребенком чувствуют себя в безопасности. В Приморье таких мест нет.

Бывает, что сожители или отчимы совершают преступления на протяжении длительного времени. И возникает вопрос: почему это не выявили раньше?

– Может, с детьми нужно работу проводить?

– В том числе. Информацию мы можем получать от педагогов в школах, воспитателей в детских садах, потому что некоторые жертвы преступников – это девочки трех-четырех лет. Нужно общаться с детьми. Например, приходит девочка, которая находится в подавленном состоянии, или, скажем, с синяком. Надо подойти, потрудиться расположить ее к себе и узнать, что там происходит у нее. Если найти правильный подход, эту проблему можно решить.

– Расскажите, пожалуйста, об интересных уголовных делах, которые в последнее время расследовал СК.

– Могу сказать, что за период моей работы в крае никаких супергромких уголовных дел я не видел. Единственное – резонанс вызвало убийство в Хасанском районе, потому что преступление было заранее спланировано, не носило спонтанного характера. Сейчас совместно с коллегами из УМВД края мы его пытаемся раскрыть. Это одно из немногих убийств, которые представляют особую сложность. Все остальные преступления просто имеют какой-то закрученный сюжет.

– Вспоминается убийство девочки в Кировском районе…

– Да, особенность этого дела заключалась в том, что преступник ее сначала изнасиловал, а потом с целью сокрытия следов преступления скинул тело в водоем. Там еще была информация, что мама подозреваемого парня работала в подразделении по делам несовершеннолетних и скрывала его предыдущие правонарушения, но она сейчас проверяется следственным путем. В этом деле был весьма закрученный сюжет.

Очень много бытовых преступлений: кто-то выпил водки и устроил поножовщину. Или, например, кто-то пытается похитить квартиру, и для этого они сначала распивают спиртные напитки, потом человек подписывает правоустанавливающие документы, а затем тот, кто отказался от своей квартиры, узнает об этом и предъявляет претензии, его убивают, а тело куда-то вывозят, прячут. Вот по таким историям пишут детективы. И СМИ тоже любят такие истории…

Соцсети – это полезно. Но не для тайны следствия

– Сейчас каждый может в соцсетях написать все что угодно. Как вы на это реагируете? Вы любое сообщение должны проверять или нет?

– Руководство нас ориентирует на то, что каждое сообщение СМИ требует внимательного отношения. Но мы не можем брать все, что пишется, и проверять, потому что иногда по содержанию сообщения, по структуре его написания мы можем понять, умышленно это делается или нет, достоверная это информация или нет. Но внимание уделяем каждому сообщению. Если мы видим, что оно соответствует действительности, требует проверки, причем процессуальным путем, мы незамедлительно регистрируем его и проводим проверку. Бывает так, что поступило сообщение к нам, но Следственный комитет этим не занимается, и мы в соответствии с компетенцией отправляем материалы по подследственности, например, в органы МВД. Либо если речь идет не о преступлении, а о каком-то административном правонарушении, несоблюдении законодательства, нарушении в сфере ЖКХ, топливно-энергетического комплекса. Такие обращения мы направляем в прокуратуру, и она уже их проверяет.

– Как вы вообще относитесь к соцсетям? Такая открытость – это хорошо или плохо? Часто какие-то утечки происходят, насколько это мешает работе?

– Я сторонник того, чтобы ничего не прятать и не утаивать. Общественность должна знать, чем мы занимаемся. Бывают исключения, ведь есть понятие «тайна следствия», и иногда для того, чтобы достигнуть результата, надо провести определенные комбинации. И когда происходит утечка, это идет не на пользу делу, наоборот, вредит. Но это исключение, а вообще, социальные сети – это полезно. Преступление должно быть вовремя пресечено, существует принцип неотвратимости наказания. Преступник, о котором мы не знаем, сегодня совершает преступление небольшой тяжести, дальше – тяжкое, а послезавтра убьет человека. А что может быть дороже и ценнее, чем жизнь? Поэтому чем раньше мы среагируем, тем быстрее сможем предупредить наступление общественно опасных последствий, более значимых, более серьезных.

– А сами «Инстаграм» ведете?

– Нет, я воспитан по старинке. У меня никогда не возникало такой потребности. На работе, когда занимаюсь какими-то делами, я открыт, а личная жизнь остается личной.

– Ваша должность пока с приставкой «и.о.», когда она исчезнет?

– Это вопрос не ко мне. Я стараюсь выполнять свои обязанности профессионально и надеюсь, что оправдываю ожидания своего руководства и жителей края на этой должности.

Справка «В»

Фомин Владимир Владимирович родился в 1981 году. В 2003-м с отличием окончил следственный факультет Академии ФСБ. В 2004-м стал лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области. С 2013 года – заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Пензенской области. Указом президента РФ с 17 октября 2019 года назначен исполняющим обязанности руководителя СУ СК по Приморскому краю. Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе».

Фото Сергея ТАРАСОВА / РИА VladNews

Автор: Мария СТЕБЛЯНКО / РИА VladNews