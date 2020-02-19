«Приморочка» разгромила аутсайдера Заключительный тур предварительного этапа Высшей лиги по волейболу среди женщин проходит в эти февральские дни во Владивостоке. Соперницами «Приморочки» стали лидер нынешнего чемпионата – команда «Липецк», а также два аутсайдера турнира – волгодонский «Импульс» и московский «Луч».

Стоит отметить, что перед завершающими матчами спортсменки Владивостока сумели восстановить свои пошатнувшиеся силы (напомним, что до этого наш клуб два месяца выступал на чужих площадках в европейской части России). После травм в строй встали сразу три волейболистки основного состава. Но, главное, к нашим землячкам вернулся победно-боевой настрой. Стартовый поединок в спорткомплексе «Олимпиец» стал тому подтверждением.

В начале первой партии была равная борьба. Однако в середине отрезка «Приморочка» смогла забить девять подряд безответных мячей и получила двузначное преимущество – 22:11. Столь весомый перевес позволил тренерскому штабу выпустить на паркет дебютировавшую в основной команде 16-летнюю воспитанницу приморской волейбольной школы Алину Кулакову. «Импульс» воспользовался «щедрым подарком» и отыграл четыре очка, но Ольга Лифанова точными ударами добила противника – 25:16.

Второй сет был самым боевым в этом матче. Хозяйки раз за разом уходили в отрыв, но гостьи его постоянно сокращали. Наши девушки в тот момент слишком много ошибались на приеме мяча и не показывали качественную игру в атаке. Тем не менее, несмотря на ошибки, добились нужного результата – 25:21.

В перерыве была сделана работа над ошибками.

И в третьей партии гостей из Волгодонска ждал форменный разгром. Спортсменки Владивостока всего за 17 минут продемонстрировали свой фирменный стиль и мастерство. У волжанок было без шансов – 25:9.

Автор: Николай КУТЕНКИХ