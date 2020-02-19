«Приморочка» разгромила аутсайдера

Заключительный тур предварительного этапа Высшей лиги по волейболу среди женщин проходит в эти февральские дни во Владивостоке. Соперницами «Приморочки» стали лидер нынешнего чемпионата – команда «Липецк», а также два аутсайдера турнира – волгодонский «Импульс» и московский «Луч».

19 февр. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4651 (6356) от 19 февр. 2020

Стоит отметить, что перед завершающими матчами спортсменки Владивостока сумели восстановить свои пошатнувшиеся силы (напомним, что до этого наш клуб два месяца выступал на чужих площадках в европейской части России). После травм в строй встали сразу три волейболистки основного состава. Но, главное, к нашим землячкам вернулся победно-боевой настрой. Стартовый поединок в спорткомплексе «Олимпиец» стал тому подтверждением. 

В начале первой партии была равная борьба. Однако в середине отрезка «Приморочка» смогла забить девять подряд безответных мячей и получила двузначное преимущество – 22:11. Столь весомый перевес позволил тренерскому штабу выпустить на паркет дебютировавшую в основной команде 16-летнюю воспитанницу приморской волейбольной школы Алину Кулакову. «Импульс» воспользовался «щедрым подарком» и отыграл четыре очка, но Ольга Лифанова точными ударами добила противника – 25:16.

Второй сет был самым боевым в этом матче. Хозяйки раз за разом уходили в отрыв, но гостьи его постоянно сокращали. Наши девушки в тот момент слишком много ошибались на приеме мяча и не показывали качественную игру в атаке. Тем не менее, несмотря на ошибки, добились нужного результата – 25:21.

В перерыве была сделана работа над ошибками. 

И в третьей партии гостей из Волгодонска ждал форменный разгром. Спортсменки Владивостока всего за 17 минут продемонстрировали свой фирменный стиль и мастерство. У волжанок было без шансов – 25:9.

Автор: Николай КУТЕНКИХ