В день рождения тренера «Востока» противники сами себе забивают голы Приморский клуб «Восток» из Арсеньева завершил в нынешнем сезоне-2019/2020 выступление на домашнем стадионе в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге (восточной зоне). У наших земляков впереди остались только выездные матчи.

На прошлой неделе в десятом туре зимнего первенства русского хоккея приморцы дважды с блеском обыграли на своем ледовом поле команду «Кузбасс-2» из Кемерово. У игроков «Востока» был дополнительный стимул. Один из этих матчей совпал с днем рождения главного тренера приморской команды и руководителя одноименной детско-юношеской спортивной школы Валерия Лежнина. Кстати, нынешний сезон для Валерия Арнольдовича еще и юбилейный: ровно четверть века назад он стал наставником бендистов Арсеньева. Так что «авиастроители» преподнесли своеобразный подарок своему тренеру.

Легкими для нашей дружины эти поединки точно не были. «Шахтеры» начали первый матч с места в карьер. В стартовом отрезке они захвати инициативу и повели в счете – 0:2. На 16-й минуте гости забили вновь, но уже в свои ворота. Этот момент и стал переломным в данной игре. У нас забитыми мячами отметились Степан Карташов и Евгений Лобаев, дубли на свой счет записали Никита Никитин и Евгений Корев. Общими усилиями они сделали счет 7:2. В концовке встречи кемеровским бендистам удалось трижды сократить отставание, но на большее у них сил и времени не хватило – 7:5. Пускай и немного нервная, но достойная победа приморцев.

В повторной встрече равная борьба велась до перерыва. «Горняки» дважды сравнивали счет. Однако во втором тайме дальневосточники оторвались от преследователей и довели дело до победы – 6:4. Голы забили те же самые хоккеисты Арсеньева.

После этих матчей наши земляки закрепились на втором месте в турнирной таблице. А ведь еще два месяца назад они занимали предпоследнюю, шестую позицию. С конца декабря арсеньевцы проиграли лишь однажды, и то безоговорочному лидеру нынешнего первенства команде «Саяны» из Хакасии, но следом взяли реванш у сильнейшей в этом турнире абаканской дружины. Кроме того, «Восток» поочередно вышел победителем в спаренных встречах с командами «Байкал-Энергия-2» из Иркутска, «СКА-Нефтянник-2» из Хабаровска, «Енисей-2» из Красноярска и «Сибсельмаш-2» из Новосибирска. Кстати, точно так же развивались события и годом ранее. Авиастроители треть сезона раскачивались, но потом выдали затяжную победную серию и стали вице-чемпионами.

На сегодняшний день лидерами соревнований являются «Саяны», набравшие 48 очков. Перед двумя завершающими турами у бендистов Арсеньева 39 очков. На третьем месте с 36 баллами находится «Енисей-2», однако сибиряки сыграли на два матча больше. Четвертую позицию удерживает за собой «Кузбасс-2», имеющий в наличии 28 очков.

Таким образом, на финише турнира основная интрига развернется только в заочной борьбе за серебряные медали. Красноярцы в двух оставшихся поединках на своем льду наверняка обыграют иркутян и добавят в свой актив еще шесть очков. Стало быть, приморцам в четырех последних матчах нужно набрать не менее четырех очков, и тогда они будут недосягаемы. В принципе, эта проблема решаема.

20 и 21 февраля «Восток» сразится с «Кузбассом-2» в Кемерово. А турнир приморский клуб завершит на излете февраля в Новосибирске. «Сибсельмаш-2» набрал 21 очко и сейчас находится на пятом месте. Значит, в поединках с «горняками» или новосибирскими «машиностроителями» нужно будет один раз выиграть и еще одну встречу завершить вничью.

Фото Романа ГРИШУНКОВА со страницы ВКонтакте ХК «Восток»

Автор: Николай КУТЕНКИХ