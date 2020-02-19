«Морякам» плей-офф не светит? Травмы и болезни косят защитников приморской команды

Из-за серии неудач на выезде владивостокский «Адмирал» до минимума снизил свои перспективы на попадание в 1/8 финала Кубка Гагарина в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Если быть совсем точным, то после трех подряд поражений в середине февраля шансы остались только теоретические. Тем более что в споре на остающиеся вакантными два места наши прямые конкуренты добавили себе очков.

К сожалению, упадок сил и эмоций «моряков», о чем «В» писал в прошлом номере, дал себя знать и в минувшую субботу в Татарстане. Заявка состава «Адмирала» на матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком» вызвала недоумение у экспертов: на отдельных позициях защитников значились… нападающие. Как выяснилось, травмы и болезни продолжают преследовать приморских хоккеистов, но не всех подряд, а предпочитают линию обороны.

На сегодняшний день в лазарете находятся Григорий Желдаков, Александр Осипов, Никита Бобряшов, Александр Угольников и Иван Мищенко. Причем последний в этом списке из-за ушиба ноги недоиграл предыдущий матч с омским «Авангардом». Еще одному защитнику врач запретил выходить на лед уже в Нижнекамске. Это ровно половина всех игроков линии обороны у приморцев. Хорошо еще, что накануне этой выездной серии тренерский штаб «Адмирала» предусмотрительно вызвал из фарм-клуба «Ермак» Тимура Ахиярова, и он оправдал доверие.

Естественно, что нехватка спортсменов в нашей команде в целом сказалась на игре в Татарстане. «Волки», как себя именуют хоккеисты «Нефтехимика», завладели инициативой со стартового вбрасывания и не уступили своего преимущества.

В ходе трех первых дебютных минут после бросков Ильдара Шиксатдарова и самого возрастного хоккеиста нынешнего первенства КХЛ 40-летнего заслуженного мастера спорта России Виталия Атюшова хозяева вышли вперед – 2:0. Дальневосточники в такой сложной ситуации сумели сконцентрироваться и на равных отыграли оставшуюся часть первого периода. А после перерыва у «моряков» трижды выпадала возможность забить гол. Нефтехимики из-за нарушения правил раз за разом оставались без одного полевого игрока. Однако воспользоваться своим преимуществом гостям не удалось.

А уже в равных составах «волки» стараниями финна Йонаса Энлунда и Вадима Шарифьянова удвоили счет – 4:0.

После четвертой шайбы на самом излете второго периода в наших рядах пришлось менять Юхо Олкинуору на запасного вратаря Александра Трушкова. Впрочем, нарекания были не только к голкиперу и защитникам, но и к линии нападения. За 40 минут игрового времени наши форварды умудрились бросить в створ вражеских ворот всего пять раз. Для сравнения: хозяева льда сделали это 23 раза.

Видимо, в раздевалке главный тренер команды Сергей Светлов объяснил своим подопечным, что бороться надо до последнего. Потому как на 45-й минуте отличилась наша первая пятерка. Атаку начали Мартин Бакош и Маркус Юнг, а завершил ее точным броском Денис Вихарев – 4:1. К сожалению, это был лишь гол престижа.

Уже в следующей после вбрасывания атаке татарская команда вновь увеличила отрыв в счете: нашего Александра Трушкова пробил канадец Райан Мерфи – 5:1.

В середине третьего периода у дальневосточников разом удалили двух подряд игроков. Но приморцы выстояли две минуты втроем против пяти полевых игроков у соперника. Окончательный счет в матче установил форвард «волков» Ильдар Шиксатдаров за две минуты до его окончания – 6:1.

– Комментировать столь трудный для нас матч очень сложно, – посетовал после игры главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Если судить по количеству пропущенных шайб, то он был для нас провальным. Однако самоотдача у ребят оказалась запредельной, они максимально отработали на льду. Но у нас есть проблема с составом. Черная полоса какая-то пошла, все защитники заболели. Кого будем выставлять в ближайших поединках, сказать трудно… Но тем не менее работаем дальше.

После этой встречи приморцы откатились на 11-е место в турнирной таблице, по-прежнему имея в наличии 54 очка. На десятую строчку поднялся хабаровский «Амур». Девятым в этом списке остался «Нефтехимик». Седьмую-восьмую позиции делят пекинский «Куньлунь» и магнитогорский «Металлург», имеющие по 60 очков. Именно эти клубы и разыграют между собой две последние путевки в плей-офф. В верхней части турнирной таблицы восточной конференции КХЛ шесть команд уже гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата.

Очередной матч в Питере с местным СКА у «Адмирала» состоялся вчера, 18 февраля.

Фото с сайта ХК «Авангард»

Автор: Николай КУТЕНКИХ