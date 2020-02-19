Минобороны делится землей с приморцами Приморская столица получит участки, принадлежащие оборонному ведомству. На них планируется строить жилые дома по доступным ценам, а также социальные объекты, в том числе для военных, сообщает краевая пресс-служба со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.

На совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева глава Приморья заявил, что в крае необходимо строить не менее миллиона квадратных метров жилья в год. Сейчас эта цифра в два раза меньше – 500 тысяч. Особенно актуален «квадратный голод» для Владивостока, где при большом спросе на недвижимость цена за метр достигает в среднем 130 тысяч рублей.

– Мы обозначали со строителями перспективы на последующие годы. Сейчас сдаем почти 500 тысяч квадратных метров жилья, нам нужно вводить 700 тысяч и выходить на миллион квадратов в год, – заявил губернатор. – Инвесторам, которые предложат цену до 70 тысяч рублей за квадратный метр, будем помогать социальной и инженерной инфраструктурой. Такая сложная ситуация пока во Владивостоке, но мы посмотрим и другие города – Уссурийск, Находку.

Глава Приморья подчеркнул, что достигнута договоренность с Министерством обороны РФ о строительстве жилья на землях, принадлежащих ведомству.

– С Сергеем Кужугетовичем (Сергей Шойгу, министр обороны РФ. – Прим. авт.) налажен конструктивный диалог. Владивосток получит участки, на которых будут возводиться жилье по доступной цене, социальные объекты, в том числе для расселения военных, – рассказал Олег Кожемяко.

Кроме того, краевому министерству строительства поручено разместить на своем сайте перечень всех площадок, где можно приобрести жилье под ипотеку с указанием района, количества квартир, метража и цены.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»