На бытовые отходы бросят машины большие и маленькие Более 75 млн рублей из краевого бюджета направлено на закупку новых мусоровозов и грузовых машин для КГУП «ПЭО» – регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, информирует пресс-служба края.

По словам Елены Пархоменко, зампреда правительства Приморья, в конце прошлого года было приобретено около 20 единиц техники: мусоровозов, самосвалов, бортовых машин. Они работают в разных населенных пунктах края. Теперь закупаются мусоровозы и бортовые машины для перевозки крупногабаритного мусора. Они выйдут на маршруты уже в апреле.

– Где-то нужна большая техника, в каких-то районах наиболее рационально использовать маленькие машины. Все это сейчас учитывается, и на основе этого модернизируем автопарк, – пояснила Пархоменко.

Эти меры, по мнению краевых властей, сделают более эффективной работу по вывозу коммунальных отходов во всех муниципалитетах.

Вместе с новой автотехникой устанавливаются современные мусорные контейнеры – легкие, с крышками. В крае их уже поставили более двух тысяч.

Фото предоставлено КГУП ПЭО

Автор: Отдел новостей «В»