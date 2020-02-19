Вывоз мусора: за что платим С января 2020 года Приморье перешло на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вывозом и переработкой бытового мусора теперь занимается КГУП «Приморский экологический оператор» (ПЭО). В феврале жители края получили отдельные квитанции за эту услугу. Главным принципом, по которому начисляется плата за нее, является количество зарегистрированных в жилом помещении людей.

Специалисты краевого министерства ЖКХ дали ответы на наиболее часто задаваемые приморцами вопросы, связанные с вывозом мусора.

• Сколько составляет плата за вывоз мусора?

Жильцы многоквартирных домов платят 65,28 рубля, частного сектора – 115,9 рубля с каждого человека, прописанного в квартире или доме.

• Куда обращаться, если в квитанции за вывоз ТКО указаны неверные данные?

В таком случае можно:

– обратиться в МФЦ по месту жительства;

– внести корректировки в личном кабинете на официальном сайте регионального оператора – Lk.spzv.ru;

– отправить уточненные данные на электронную почту регионального оператора: ro@spzv.ru;

– позвонить на горячую линию: 8-800-200-53-66 (с 8.00 до 18.00 в будни, с 10.00 до 18.00 в выходные);

– позвонить по телефону горячей линии в вашем муниципальном образовании:

Артем – 8 (42337) 337-60;

Арсеньев – 8 (42361) 308-60;

Анучинский район – 8 (42362) 94-500;

Владивосток – 8 (423) 26-44-860;

Вольно-Надеждинское – 8 (42365) 211-80;

Дальнегорск – 8 (42373) 300-30;

Дальнереченский район – 8 (42356) 27-000;

Кавалеровский район – 8 (42375) 917-60;

Кировский район – 8 (42354) 24-560;

Красноармейский район – 8 (42359) 231-60;

Лесозаводск – 8 (42355) 25-160;

Лазовский район – 8 (42377) 24-900;

Михайловский район – 8 (42346) 230-30;

Находка – 8 (42366) 112-60;

Надеждинский район – 8 (42334) 34-300;

Ольгинский район – 8 (42376) 92-960;

Октябрьский район – 8 (42344) 593-60;

Пожарский район – 8 (42357) 333-60;

Партизанский район – 8 (42363) 608-60;

Пограничный район – 8 (42347) 228-60;

Спасский район – 8 (42352) 343-60;

Тернейский район – 8(42374) 340-60;

Ханкайский район – 8 (42349) 93-160;

Хасанский район – 8 (42331) 300-60;

Уссурийск – 8 (42343) 470-60;

ЗАТО Фокино – 8 (42339) 311-60;

Хорольский район – 8 (42347) 22-660;

Черниговский район – 8 (42351) 29-460;

Чугуевский район – 8 (42372) 52-360;

Яковлевский район – 8 (42371) 92-760.

• Какие документы нужны для корректировки данных?

Если в квитанции указано неверное количество зарегистрированных в квартире/доме, нужна справка из управляющей компании (ТСЖ) или выписка из поквартирной карточки.

Если в квитанции указаны неверные данные о собственнике квартиры/дома – выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), свидетельство о собственности или договор найма.

• Где найти график вывоза мусора в частном секторе?

Графики вывоза расположены на сайте ПЭО в разделе «Физическим лицам». На данный момент размещены графики вывоза в Уссурийске и Советском районе Владивостока. Ведется работа по размещению графиков вывоза по всему частному сектору края.

Также эту информацию можно уточнить по тел. 8-800-200-53-66 (с 8.00 до 18.00 в будни, с 10.00 до 18.00 в выходные) или в местных администрациях.

• Имеет ли право УК (ТСЖ) брать плату за вывоз мусора? Если пришла квитанция от УК или ТСЖ, куда обратиться с жалобой на них?

Плата за вывоз мусора должна быть исключена из квитанции за услуги по содержанию жилья, которую присылает УК (ТСЖ). Взимать плату имеет право только ПЭО.

Если управляющая компания начисляет вам плату за вывоз мусора, обращайтесь в краевую госжилинспекцию: Владивосток, ул. Алеутская, 45а. Тел.: 8 (423) 243-26-40, факс: 8 (423) 240-00-57, gji_pk@primorsky.ru.

• Кому положены льготы по вывозу мусора?

Льготы положены тем, у кого уже есть льготы на оплату коммунальных услуг.

Многодетные семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума освобождаются от платежей за вывоз мусора.

Фото Ларисы РАКОВОЙ

Автор: Отдел новостей «В»