Хоть и с родного края, а продегустировать надо Владивостокцы вновь смогут побывать на фестивале «Сделано в Приморье». Как сообщает сайт краевого правительства, с 22 февраля по 9 марта местные производители представят свою продукцию жителям и гостям края.

Фестиваль будет проходить на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновской (бывшее кольцо троллейбуса), где желающие смогут купить свежую и вкусную продукцию приморских производителей. Но просто купить и уйти не получится: всех прибывших на фестиваль ждут развлекательная программа, конкурсы и горячие русские блины.

К участию в фестивале были приглашены приморские производители, которые могут представить молочные продукты и сыры, мед, дикоросы, выпечку, кондитерские изделия, морепродукты, мясные полуфабрикаты и овощи. Им бесплатно предоставят торговое место, обеспечат подключение к электричеству и охрану. Участники же, в свою очередь, должны подготовить товар для дегустации и продажи. Это отличная возможность представить свою продукцию жителям и гостям Владивостока. Кстати, дегустации будут проходить два раза в день – с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00.

Напомним, что январский фестиваль «Сделано в Приморье» посетили более 15 тысяч человек, значительная часть которых – туристы, в том числе иностранные. Экологически чистые продукты питания и сувениры представили более 20 местных компаний. Была продана без малого тонна меда, более 500 килограммов рыбы.

Автор: Отдел новостей «В»