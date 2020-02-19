Скверы и парки: горожане голосуют за благоустройство Во Владивостоке подвели итоги голосования за территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь уже в этом году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по результатам подсчета голосов в каждом из пяти районов с учетом критериев Минстроя РФ выбрали по одной территории с самым высоким рейтингом.

Напомним, что голосование проводилось как в сети Интернет, так и в специально оборудованных местах. В число победителей вошли:

– сквер им. Острякова – на пересечении проспекта Острякова и Океанского проспекта (Первореченский район);

– сквер в районе ул. Русской, 48 (Советский район);

– сквер в районе ул. Калинина, 28–38 (Первомайский район);

– общественная территория в районе ул. Тунгусской, 69 – 3-й Матросской (Ленинский район);

– сквер в районе ул. Верхнепортовой, 41б (Фрунзенский район).

При этом в списке благоустройства на текущий год также остаются территории, голосование за которые проходило ранее. Среди них Пушкинский сквер (территория под опорой моста), Крымский сквер (ул. Светланская, 147), парк на о. Попова на пересечении ул. Заводской, Подгорной и Садовой, сквер Игнатьева (Океанский пр., 68–74а), сквер Надибаидзе (ул. Калинина, 230), Жариковский сквер (ул. Светланская, 119в), сквер на ул. Лермонтова, 91 (п. Трудовое).

Среди запланированных работ – ремонт пешеходных дорожек, устройство газонов и цветников, высадка деревьев, организация наружного освещения, установка лавочек, урн и т.д.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»