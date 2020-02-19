Вы на какой street выходите? В дальневосточной столице продолжается работа по созданию комфортной информационной среды для иностранных туристов.

Владивосток в минувшем году посетило около одного миллиона иностранных туристов. При этом чаще всего без организованной группы. Сегодня туристы предпочитают самостоятельно осматривать достопримечательности нового для них места.

Чтобы сделать общественный транспорт Владивостока доступным, удобным и понятным для всех гостей города, во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах разместят новые схемы маршрутов, где остановки будут обозначены надписями на двух языках – русском и английском. Остановки, на которых расположены основные достопримечательности, обозначат специальными знаками, сообщила пресс-служба мэрии.

Такая схема уже появилась в салонах автобусов № 15, следующих от центра города до Приморского океанариума. Это один из самых популярных среди иностранных туристов маршрутов.

Впрочем, гостю города необязательно будет заходить в автобус, чтобы узнать, куда и как он идет. Информация о маршруте и остановках на двух языках будет размещена и на самом транспорте. Помимо этого, планируется на ключевых остановочных пунктах установить информационные стенды, которые будут рассказывать не только о схеме движения общественного транспорта, но и об основных достопримечательностях Владивостока.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ

Автор: Отдел новостей «В »