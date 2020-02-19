Русский мост заворожил даже Google Панорама моста на остров Русский заняла 11-е место в рейтинге самых завораживающих мест России, по версии Google Карт. Рейтинг подобных панорам составлен, как сообщила пресс-служба Google, к 15-летию сервиса.

Русский мост – самый длинный вантовый мост в мире. Он пересекает пролив Босфор-Восточный и соединяет Владивосток с Русским островом. Его строительство началось в 2008 году. 2 июля 2012 года Дмитрий Медведев открыл мост для тестовой эксплуатации, 28 июля по нему прошел первый велозабег, а 1 августа было открыто движение для личного автотранспорта. Русский мост изображен на купюре номиналом в 2000 рублей.

Кроме моста на остров Русский в топ завораживающих мест страны вошли панорама Севкабельпорта в Санкт-Петербурге, вид с катера во время прогулки по Дону в Ростове-на-Дону, Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге, природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде, полуостров Рыбачий в Мурманской области и другие зрелищные природные и созданные людьми объекты.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»