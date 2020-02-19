Учителя будущего будут искать во Владивостоке Региональный этап конкурса «Учитель будущего» состоится в пятницу, 21 февраля, в столице Дальнего Востока. Отметим, что это проект, реализуемый на основе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как рассказали организаторы, всего на конкурс поступило 1496 заявок. Приглашение в полуфинал получили 62 команды учителей из Республики Бурятия, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Амурской области – словом, из всех регионов ДФО.

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней в формате «педагогического триатлона», включающего педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. Для команд-полуфиналистов помимо конкурсных испытаний подготовлен образовательный блок: встречи, лекции и мастер-классы. Все мероприятия проведут в кампусе ДВФУ.

Во всех федеральных округах России пройдут восемь полуфиналов. В финал выйдут 300 конкурсантов, это 100 команд. Их ждет программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений страны.

Автор: Отдел новостей «В»