Дорога памяти для всех одна Новый патриотический проект под названием «Дорога памяти» запустило к предстоящему юбилею Великой Победы Министерство обороны России, об этом корреспонденту «В» сообщил военный комиссар Приморского края полковник Николай Тригубко.

Цель всероссийской акции, стартовавшей в начале года, – увековечить память тех, кто погиб, защищая Отечество в годы Великой Отечественной войны. Каждый желающий, включая наших соотечественников за рубежом, имеет возможность разместить сканированные документы и фотографии своих родных, громивших фашистских захватчиков в тылу врага, на фронтах и флотах, освобождавших Родину, а также тех, кто своим трудом ковал общую победу в тылу. Сейчас у нас появилась возможность увековечить имена героев, сражавшихся за свободу и независимость родной страны.

Сделать это можно самостоятельно через сайт Минобороны на информационном веб-ресурсе «Дорога памяти» – doroga.mil.ru. Также можно обратиться за помощью в пункты загрузки данных МО. На территории Восточного военного округа открыто 240 таких точек в местах дислокации воинских частей, соединений, военных комиссариатов, гарнизонных Домов культуры. Найти их адреса можно в военкоматах по месту жительства.

На сегодняшний день жители Забайкалья и Дальнего Востока загрузили в банк данных более 422 тысяч материалов, в том числе свыше 40 тысяч отсканированных фотографий и писем-треугольников от фронтовиков.

Параллельно с этим мультимедийным проектом создается музейный комплекс с одноименным названием, который разместится по соседству со строящимся в подмосковном парке «Патриот» главным храмом Вооруженных сил РФ в честь Воскресения Христова. Именно в этом музее и будут храниться в цифровом формате все собранные сведения. Наша память о тех, кто завоевал для нас Победу, будет вечной.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ