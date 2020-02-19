В морском бою победил – можно и каши солдатской поесть Насыщенная культурно-познавательная программа ожидает горожан, которые соберутся на центральной площади Владивостока, чтобы отметить День защитника Отечества. Приглашаются все: и военнообязанные, и гражданские, и непременно детвора.

Как информирует пресс-служба мэрии, в воскресный день, 23 Февраля, для гостей праздника администрацией города и представителями военного ведомства подготовлены концерт, выставка, разнообразные конкурсы и развлечения, а также вкусное угощение.

Начнутся праздничные мероприятия с традиционного возложения цветов к воинским памятникам. В 12.00 гирлянды и венки торжественно возложат к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», в 12.30 – к стеле «Владивосток – город воинской славы».

В полдень же стартует празднование на центральной площади приморской столицы. Здесь будут работать выставка военной техники и множество локальных площадок. Вы сможете увидеть рыцарские бои на мечах, поучаствовать в эстафетах, посоревноваться в силе и меткости, сыграть в морской бой, посмотреть фильмы в полевом кинотеатре. Приморский краевой клуб служебного собаководства подготовил показательные выступления с собаками.

Вниманию юношей: в отдельном павильоне традиционно будет организована работа мобильного пункта отбора на военную службу.

В 12.45 начнется праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города. В 13.00 всех желающих пригласят отобедать солдатской кашей из настоящей полевой кухни.

В течение всего дня на площади будет организована праздничная торговля колбасными деликатесами, рыбными полуфабрикатами, свежим хлебом и другой продукцией, а также продажа военных товаров: одежды, сувениров, сухпайков.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»