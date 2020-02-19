Какие льготы положены ветеранам боевых действий Свыше 38 млн рублей предусмотрено в краевом бюджете-2020 на поддержку семей ветеранов боевых действий. В списке получателей выплат и компенсаций почти 13 тысяч человек, уточняет краевая пресс-служба.

По данным регионального министерства труда и социальной политики, для ветеранов боевых действий предусмотрена 50-процентная компенсация расходов на коммунальные услуги. В прошлом году такую меру соцподдержки получили около 3,4 тысячи человек (без учета проживающих совместно членов семьи). На эти цели было направлено почти 16,5 млн рублей.

Более 200 инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников боевых действий в марте 2019-го получили единовременные выплаты в размере от 11 до 19 тысяч рублей.

До 30 тысяч рублей компенсации могут получить родственники на установку памятника ветеранам (инвалидам) боевых действий и военнослужащим, погибшим в ходе боевых действий при исполнении воинского долга до 12 июня 1990 года. В прошлом году на эти цели израсходовано 4,7 млн рублей. Компенсации получили более 130 семей.

Ветераны боевых действий имеют возможность компенсировать на 50 % расходы на проезд по межгороду по разовому билету либо по абонементу в пригородном и городском автотранспорте, при использовании билета по социальному тарифу на авиаперевозки пассажиров на местных авиалиниях, включая территории, приравненные к районам Крайнего Севера.

Также они имеют право на компенсацию 100 % взноса на капитальный ремонт (для достигших возраста 70 лет), различные единовременные выплаты и многие другие меры соцподдержки, гарантированные краевым законом иным категориям льготников.

Информацию по всем мерам соцподдержки, действующим в Приморье, можно получить по телефону горячей линии краевого Центра социальной поддержки населения – 8-800-30-22-145.

Автор: Отдел новостей «В»