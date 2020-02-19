Разобрать Геласимова на орфографию и пунктуацию Бесплатные курсы по подготовке к очередному Тотальному диктанту начнут работу во Владивостоке с 22 февраля.

Как сообщила пресс-служба ТД во Владивостоке, все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности. Занятия пройдут на площадках ДВФУ и ВГУЭС.

Слушателям предстоит написать мини-диктанты по текстам автора Тотального диктанта–2020 Андрея Геласимова. Совместно с преподавателями будущие участники ТД разберут встречающиеся в них грамматические ошибки и лексические трудности. В программу курсов включены правила орфографии и пунктуации, характерные для диктанта этого года. Напомним, что в этом году акция «Тотальный диктант» состоится 4 апреля, а во Владивостоке она пройдет в девятый раз.

Расписание курсов: ДВФУ – с 22 февраля по субботам с 13.30 до 15.00. Место: остров Русский, кампус ДВФУ, корпус А, 10-й этаж, Научная библиотека, читальный зал естественных и технических наук. При себе иметь паспорт. ВГУЭС – с 28 февраля по пятницам с 18.30 до 20.00. Место: ул. Гоголя, 41, аудитория 1333. При себе иметь паспорт.

Автор: Отдел новостей «В»