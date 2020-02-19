Эльбрус на «Леолете» отправился в Москву на операцию Спасенный после тяжелых травм дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус отправился из Владивостока в Москву для лечения под наблюдением лучших ветеринаров. Интересно, что молодой зверь, как сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», полетел в столицу на «Леолете» – самолете, который украшен изображением морды самой редкой дикой кошки в мире.

Напомним, что самец под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ нацпарка «Земля леопарда» 3 марта 2019 года. Хищник находился в тяжелом состоянии – его сбил автомобиль. После продолжительного лечения ветеринарам удалось спасти зверя и почти в полной мере восстановить его здоровье. Осенью 2019 года хранителем леопарда стала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая назвала зверя Эльбрус в честь самой высокой горной вершины России и Европы.

Леопард успешно прошел курс реабилитации для возвращения в природу: он сохранил неукротимый характер дикого зверя, благополучно охотился на кроликов и оленей. Однако специалисты отмечали у спасенного хищника хромоту, вызванную атрофией мышц на левой задней лапе. Из-за тяжелой травмы лопатки у него образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и травма лапы, может существенно осложнить жизнь хищника в дикой природе.

В связи с этим было принято решение о транспортировке леопарда в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка будет проведена операция по удалению опухоли и продолжено лечение в специализированной ветеринарной клинике.

Хищника обездвижили в Центре реабилитации, перенесли в специальную транспортировочную клетку, а когда он пришел в себя, доставили в аэропорт Владивосток. Леопард перенес транспортировку хорошо.

– Конечно, мы хотели бы, чтобы леопард Leo 131M вернулся в дикую природу, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Однако ограниченные возможности лазания по деревьям поставят его жизнь в тайге под угрозу.

Специалисты надеются, что в дальнейшем потомство Эльбруса, рожденное в неволе, внесет важный вклад в развитие популяции леопарда в дикой природе.

Фото предоставлено пресс-службой нацпарка «Земля леопарда»

Автор: Отдел новостей «В»