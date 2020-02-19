В загс позвали двойки и ноли Красивые даты – 20.02.2020 и 22.02.2020 – выбрали для бракосочетания несколько сотен пар новобрачных во Владивостоке и Приморье. Также большой популярностью пользуется день 29 февраля – подарок високосного года.

Как сообщила пресс-служба края, на 20 февраля подано 74 заявления о заключении брака. По 11 новых семей в этот день появятся в загсах Первореченского района Владивостока и Находки, 10 – во Дворце бракосочетания Фрунзенского района Владивостока, по 6 – в загсах Первомайского района Владивостока и Фокино.

В дату, состоящую из пяти двоек, 22.02.2020, пожелали заключить брак 73 пары. Из них 64 – во Владивостоке. В других городах и районах края на эту «цифирь» особого внимания не обращали.

Желающих устроить свадьбу в день, который бывает один раз в четыре года, 29 февраля, оказалось чуть больше, чем в даты, состоящие из одних двоек, – 92 пары. Из них 52 молодые семьи будут зарегистрированы в столице Приморья, 13 – в Артеме, 8 – в Находке, 5 – в Уссурийске.

Автор: Отдел новостей «В»