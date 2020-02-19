Кто лучше хранит память? Конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» стартовал по всей стране. Принять участие в нем могут и школьные музеи Владивостока и Приморья.

Как рассказала координатор проекта в Приморском крае Анна Алеко, цель конкурса – воспитание чувства сопричастности каждого человека к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений. Региональный этап продлится до апреля включительно. Федеральный этап состоится с мая по сентябрь 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 марта 2020 года заполнить заявку и направить материалы в виде презентации в формате PDF не более 20 страниц на адрес электронной почты memory_vl@mail.ru с пометкой «На конкурс».

Автор: Отдел новостей «В»