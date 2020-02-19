Встать на Уши и подумать о вечном Небольшой островок в Амурском заливе – Уши – привлекает туристов своей тихой прелестью в любое время года. Но если летом эти две романтические скалы в целом труднодоступны (можно, говорят, дойти вброд, если знать как, или доплыть на лодке или сапе), то зимой, когда станет лед, постоять или погулять на Ушах стремятся сотни жителей и гостей Владивостока.

Напомним, Уши – крохотный островок в Амурском заливе Японского моря, в 160 м к северо-западу от острова Русского и в 10 км к югу от центра Владивостока. Представляет собой две скалы, соединенные низким перешейком и по внешнему виду напоминающие уши. Среди местных жителей также распространено название Ослиные Уши.

Наш фотокор Алексей Воронин недавно – в самый разгар выходного дня – побывал на Ушах и сделал снимки. Правда, чтобы запечатлеть остров как бы в дикой красоте, ему приходилось пережидать, когда схлынет одна волна туристов, а вторая еще только будет на подходе. Впрочем, даже «засиженный» людьми остров Уши красив. Маленький. В большом-большом море…

Напомним: размеры острова около 45 м в длину и 22 м в ширину. Максимальная высота над уровнем моря – 6 м. Остров почти полностью лишен растительности, лишь на каменистом перешейке произрастают суккуленты – растения неприхотливые и имеющие специальные ткани для запаса воды. А на скалистых вершинах собираются чайки и бакланы.

«В» также напоминает: МЧС постоянно предупреждает, что на лед выходить опасно, тем более ездить по нему на машинах.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ