Три блондинки под окном… Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят феминистская драма «Скандал», стильная криминальная комедия «Джентльмены», классика мирового кино «Форрест Гамп», отечественный мюзикл «Лед-2», лавкрафтовский ужастик «Цвет из иных миров», приключения сверхзвукового ежика «Соник в кино» и норвежский мультфильм «Волшебный лес».

«Скандал» (18+)

История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

В главных ролях три голливудские блондинки: Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

«Джентльмены» (18+)

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, разработал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Новый фильм Гая Ричи, снятый в традиции его культовых «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша». В главных ролях Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл и Хью Грант.

«Форест Гамп» (12+)

Оскароносный фильм с Томом Хэнксом повторно выходит на большие экраны спустя 26 лет с момента создания.

От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его необыкновенной жизни.

Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно.

«Лед-2» (6+)

Отечественная мелодрама-мюзикл с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой в главных ролях.

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, то вы ничего не знаете о настоящих сказках…

«Цвет из иных миров» (16+)

Фермер Нэйтан Гарднер с женой и тремя детьми живет в отдалении от цивилизации. Однажды рядом с его домом падает метеорит, на следующий день исчезает, и теперь вокруг места падения разрастаются необычные цветы, а телевидение и мобильная связь работают с помехами. Приехавший проверить местную воду гидролог уверен, что пить ее не стоит, но члены семьи Гарднер не придают этому особого значения и вскоре начинают очень странно себя вести.

Современная экранизация одной из историй Говарда Лавкрафта.

«Соник в кино» (12+)

Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. В роли злодея выступил Джим Керри. Экранизация суперпопулярной в 90-е игры на приставку «Sega».

«Волшебный лес» (6+)

Мышонок Мортен и его друзья живут в замечательном волшебном лесу и бед не знают, пока не появляется коварный хищник с большим хвостом. Лис Марвин вознамерился переловить и слопать всех мышей в лесу. Малыш Мортен предлагает принять закон, согласно которому все животные должны перестать есть друг друга, чтобы жить в мире и согласии.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ