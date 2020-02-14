Юным гостям обещают катание на собачьих упряжках В субботу, 15 февраля, жителей и гостей краевой столицы приглашают поучаствовать в фестивале зимних видов спорта, который пройдет на озере Юность.

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, обещают в пресс-службе мэрии.

«Зима спортивная» (6+) объединит множество развлекательных площадок. Фестиваль спорта включит в себя массовый утренний забег, лыжный и биатлонный забеги, турнир по мини-футболу на снегу, хоккей в валенках и другие состязания от спортивных школ города.

Организаторы «Гонки героев» обустроят для участников соревнований полосу препятствий, а самых юных гостей ждет катание на собачьих упряжках. Кроме того, на фестивале выступят творческие коллективы города, всех посетителей угостят кашей из полевой кухни и горячим чаем. Вход свободный.

Справка «В»

Программа фестиваля:

9.00 – 9.40 – регистрация участников забега,

10.00 – старт забега,

11.00 – официальная церемония открытия фестиваля,

11.20 – начало работы всех локальных площадок,

16.00 – окончание фестиваля.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»