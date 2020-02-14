«Восток» совершил восхитительный рывок На прошлой неделе приморский клуб «Восток» из Арсеньева на своем ледовом поле дважды обыграл команду «Сибсельмаш-2» из Новосибирска. Это был девятый тур в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге (восточной зоне).

После этих матчей наши земляки переместились на второе место в турнирной таблице. За полтора зимних месяца «авиастроители» под руководством главного тренера команды Валерия Лежнина совершили восхитительный рывок с предпоследней, шестой позиции в когорту фаворитов турнира.

Итак, наши земляки впервые в этом сезоне вышли на второе место, набрав 33 очка после 18 матчей. Столько же очков набрал и «Енисей-2», но у клуба из Красноярска сыграно на два поединка больше, и у него хуже разница забитых и пропущенных мячей. Долгое время следовавший вторым «Кузбасс-2», оставшись при своих 28 очках, опустился на четвертую строчку в турнирной таблице. Два матча десятого тура авиастроители проведут с «шахтерами» Кемерово.

Именно эти три коллектива и будут сражаться на финише чемпионата за серебряные и бронзовые медали.

Что касается предстоящего чемпионского титула, то ни у кого нет сомнений, что он достанется «Саянам», которые уже набрали 45 очков. Точно так же было и в двух предыдущих сезонах. В них так же дважды подряд вице-чемпионом становился «Восток». Будем надеяться, что приморским мастерам хоккея с мячом удача улыбнется в третий раз.

Фото со страницы «ВКонтакте» ХК «Восток»

Автор: Николай КУТЕНКИХ