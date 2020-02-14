«Моряки» перестали забивать голы После недельной паузы из-за участия четырех европейских сборных в шведском этапе Еврохоккейтура возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги. «Адмирал» прямо сейчас проводит сложную выездную серию из пяти матчей подряд с сильными клубами, включая многократного обладателя Кубка Гагарина питерский СКА.

Первым на этом пути оказался башкирский «Салават Юлаев». Встреча состоялась 11 февраля на льду Дворца спорта «Уфа-арена». Поддержать «батыров» пришло свыше шести тысяч местных жителей.

Гости начали с места в карьер. В стартовом отрезке они своими мощными атаками буквально прижали опытного противника к собственным воротам. Для хозяев такое начало поединка оказалось неожиданным, и они с трудом сдерживали наступательный порыв дальневосточников. К сожалению, после нескольких бросков «моряков» в створ шайба так и не пересекла линию ворот.

Выдержав дебютный натиск, уфимцы лишь на 4-й минуте смогли организовать ответное наступление. И за короткий отрезок времени трижды подряд попытались пробить нашего вратаря Юхо Олкинуору. Финский легионер приморской команды до поры до времени был начеку, однако на 12-й минуте и он оказался бессилен, когда в ходе толкучки на пятачке у ворот «Адмирала» местный форвард Никита Сошников протолкнул шайбу в створ. При этом наш финн сумел отразить первый удар, но не справился с добиванием – 1:0.

Вторая 20-минутка проходила в равной борьбе, хотя периодически «Салават» и захватывал инициативу. В те отрезки, когда башкирские хоккеисты владели шайбой, четко трудились в обороне «моряки». В одном случае наших земляков спасла перекладина. А вот их редкие контратаки поначалу не приводили к созданию опасных моментов. К тому же и бросков по воротам хозяев было немного – всего 6 против 14 у противника в этом периоде.

Перелом наступил из-за трех подряд удалений в стане дальневосточников. Во втором периоде «Адмирал» получил шесть минут штрафа. В одном случае гости и вовсе оказались втроем против пяти полевых игроков хозяев. Именно в этом отрезке башкирские хоккеисты забросили две шайбы и решили исход поединка – 3:0.

Однако гости не сломились. Уверенности им придала самоотдача Юхо Олкинуоры, который в дальнейшем перехватывал или отражал все без исключения летящие в створ шайбы. Теперь уже приморцы свои редкие атаки почти неизменно завершали опасными бросками. И уже уфимцы были вынуждены оттягиваться назад к своим воротам и всеми силами прикрывать свою зону.

В заключительной трети матча «моряки» практически безгранично владели инициативой, к тому же по количеству бросков в третьем периоде они наконец-то опередили «батыров». Вот только их вратарь оказался на высоте, раз за разом исправляя ошибки своих защитников. Все попытки приморцев забить хотя бы гол престижа так и не увенчались успехом. «Салават» отчаянно бился на последнем рубеже и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Тем самым безголевая серия «Адмирала» после этого матча составила 138 минут 23 секунды. Такой антирекорд вызывает множество вопросов у хоккейных экспертов и болельщиков приморского клуба.

– Очень мощно сыграл противник в обороне и сорвал нам все планы, – высказался на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Что касается нашей игры, то мы выступили на максимуме своих возможностей, создавали хорошие шансы для взятия чужих ворот. Однако в тех моментах, которые мы организовали, очень здорово и без ошибок сыграл вратарь Юха Метсола – тезка и соотечественник нашего голкипера. К сожалению, не забили, но игра была быстрой, интересной и хорошей. Сегодня противник был сильнее, чем мы. Поражение осложнило попадание «Адмирала» в плей-офф, но еще не все потеряно. Мы не лишены этого шанса и будем биться до конца. Да, поражение огорчает, но в раздевалке мне не в чем было ребят упрекнуть. Они бились до конца, до последней секунды показывали достойную игру.

Следующий гостевой поединок наши земляки провели вчера, 13 февраля, в подмосковной Балашихе с омским «Авангардом». В дальнейшем приморской дружине предстоит встретиться в Нижнекамске с «Нефтехимиком», в Северной столице с местным СКА и в Челябинске с «Трактором». Конечно, в играх с сибиряками и питерскими армейцами нам явно ничего не светит, но в матчах с «нефтехимиками» и «трактористами» вполне можно побороться за победу. Именно эти встречи и станут во многом определяющими, сможет «Адмирал» пробиться в плей-офф или отложит эту почетную миссию до следующего сезона.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ