Вандалы получили реальные сроки В Приморье осуждены вандалы, осквернившие мемориал погибшим в годы войны, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Напомним: уголовное дело было возбуждено после поступления в дежурную часть Уссурийска сообщения о том, что неизвестные лица засыпали землей Вечный огонь на площади Победы.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на граждан, совершивших хулиганские действия. Вскоре по подозрению в совершении преступления полицейские совместно с представителями ФСБ России задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года.

В полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уссурийский мировой суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК

Автор: Отдел новостей «В»