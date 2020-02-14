За нажитое «непосильным трудом» расплатился до суда Во Владивостоке перед судом предстанет мошенник – фиктивный арендодатель квартир, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, фигурант, 1988 г.р., размещал в Интернете объявления о сдаче в аренду квартир в приморской столице. Звонившим потенциальным арендаторам он сообщал, что квартира уже практически сдана, но в случае немедленного перечисления задатка либо полной стоимости аренды за месяц он может предоставить квартиру в их распоряжение.

Для создания видимости законности своих действий злоумышленник отправлял потерпевшим фотографии подложных документов – паспортов и свидетельств о праве собственности на жилые помещения, составленных на вымышленных лиц.

После перечисления денежных средств мужчина переставал отвечать на звонки и сообщения.

Восьми потерпевшим от его действий был причинен ущерб на общую сумму более 109 тыс. рублей. Эту сумму фигурант возместил в ходе следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Автор: Отдел новостей «В»