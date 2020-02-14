Не так страшен вирус, как все эти фейки Что самое страшное в любой чрезвычайной ситуации? Думаете, событие, эту ситуацию породившее? Нет. Самое страшное – паника. Взять, к примеру, острейшую тему этого года – вспышку коронавируса 2019-nCoV. Кто только не спекулирует на горячих новостях, в прямом и фигуральном смысле пытаясь получить и практические, и психологические дивиденды.

Даже гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус признал, что количество слухов, фейков (липовых, поддельных новостей), крутящихся вокруг ситуации с распространением коронавируса, становится критическим, и призвал мировое сообщество бороться с дезинформацией, связанной с эпидемией коронавируса нового типа. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Женеве, сообщил сайт ren-tv.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ не только ведет сейчас битву с вирусом, но и борется с троллями и сторонниками теории заговора, проталкивающими дезинформацию и подрывающими реагирование на вспышку.

Он подчеркнул, что организация наблюдает фейки, распространяемые на многих языках. Специалисты ВОЗ публикуют опровержения слухов.

Почему это важно? Потому что создатели ложных новостей – хотя они никогда в этом не признаются – чаще всего ставят перед собой одну цель: добиться паники, волны страха, когда людьми легко управлять и провоцировать их на любые противоправные поступки. А те, кто поддельные новости распространяет, рассылая их по мессенджерам и социальным сетям, вольно или невольно становятся соучастниками. Впрочем, иногда и сетевые СМИ в погоне за количеством просмотров могут позволить себе чересчур эмоциональные вводные к новостям. Например, одно интернет-СМИ на полном серьезе писало в предисловии к новости о возросшем числе заболевших в КНР: «Вы же понимаете, в каком городе России объявится первый носитель коронавируса?!» – подразумевая, разумеется, Владивосток…

Словом, наш город и Приморье не стали исключением: за те полтора месяца, что в КНР бушует болезнь (напомним: первое официальное сообщение о новом вирусе было сделано 31 декабря), как минимум четыре крупных фейка прошлись по соцсетям, мессенджерам и умам…

Первый из них мог бы показаться просто туповато-смешным, если бы… В этой «новости» неизвестные остряки, которым, видимо, казалось очень крутым потоптаться на большом горе, советовали всем, а особенно мужчинам, в целях профилактики коронавируса употреблять ежеутренне 250 граммов водки, виски или коньяка. Вроде бы глупость, правда? А в одном родительском чате, где состоит моя знакомая, одна молодая мамочка написала, что стала своему ребенку давать утром столовую ложку водки, чтобы не заразился… Ее отговаривали от спаивания дитяти всем чатом, но потерявшая от страха голову женщина ничего не слышала. И только слова классного руководителя о том, что она обратится в органы опеки, как-то отрезвили родительницу.

Второй фейк «предупреждал», что коронавирус переносят… бананы. Не покупайте, не употребляйте, кричали авторы, и вообще близко к бананам не подходите. Тоже, кажется, вменяемый человек сразу поймет, что глупость. Но… Продавцы в овощных отделах и киосках отметили: спрос на бананы упал. Вроде мелочь, а у людей убытки, и товар портится.

Следующая фальшивая новость пугала уже конкретно: якобы в городах Китая миллионы трупов, которые сжигают на мусоросжигательных заводах, врачи, работающие с больными, сами заражены. И ссылка на «данные разведки США». Даже вменяемые люди, к которым относит себя и автор этих строк, слегка поежились, читая текст той новости, а уж что творилось в чатах школьных, родительских, в соцсетях…

Четвертая новость-фальшивка появилась буквально на днях. В мессенджеры прилетала фотография некоего текста, набранного на мониторе компьютера.

В документе было обещано: с 10 февраля 2020 года во Владивостоке закроются все общеобразовательные учреждения, а детей переведут на домашнее обучение. Также со ссылкой на Минздрав Приморья писали, что будут закрыты для посещения все общественные места, например, центральная площадь, набережная Спортивной гавани, набережная Цесаревича, площадь Луговая, 167 ресторанов и кафе, 57 баров и клубов, отменены будут все междугородние рейсы, а с 20 февраля по 20 марта 2020 года закроют аэропорт.

Завершался «документ» так: «[в]Связи с распространением короновирусной инфекции во Владивостоке сеть магазинов (было приведено название реальной сети супермаркетов) сообщает об росте цен на продукты в 2-5 раз».

Есть от чего вздрогнуть и заметаться в панике.

И только те, кто повнимательнее, заметили, что эту новость писал явно не слишком большой знаток грамматики. В тексте обнаружились «кОрантин», «специфированные сайты», «междугАродний», «воСдержаться», «коронОвирус», «оБ росте».

Чьи-то детки пошалили, думаете? Может быть. Жаль, что авторов таких «новостей» редко вычисляют и привлекают к ответственности. Ведь их «развлекухи» опасны. Потому что фейки не рассчитаны на вменяемых, умеющих анализировать, критически мыслящих людей. Их аудитория – граждане, довольствующиеся слухами и интерпретацией новостей в соцсетях. Люди, не утруждающие себя анализом событий и склонных верить скорее в теорию заговора, чем в логику. Таких сегодня немало, к сожалению. Стоит вспомнить хотя бы 21 декабря 2012 года. Помните, что на эту дату пророчили конец света по календарю майя? И автор этих строк лично знал нескольких на первый взгляд вполне нормальных людей, мужчин и женщин, которые взяли в этот день отгул, накупили консервов, свечей, не пустили детей в школу и детсад и провели его дома, трясясь от страха в ожидании… Такими людьми легко управлять и подтолкнуть их на что угодно. Тем и страшны фейки, порождающие панику.

Кстати

В России уже есть прецедент, когда к суду были привлечены и оштрафованы на 15000 рублей каждая две жительницы Амурской области, которые старательно пересылали по мессенджерам и соцсетям пришедшую к ним таким же путем «новость» о том, что из-за наводнений якобы почва заражена цианидом. На суде дамы плакали и не понимали, за что их штрафуют, ведь они искренне считали, что таким образом проявляют гражданскую позицию и «предупреждают людей об опасности».

По сообщениям Яндекс-новости, житель Екатеринбурга, побывавший летом в Ухане, лгал представителям российских СМИ, публикуя летние снимки из этого города и рассказывая в соцсетях, что он и сейчас находится в Ухане и отказывается эвакуироваться, ибо «не хочет гнить за колючей проволокой в Тюмени». С «правдорубом из Уханя» связывались корреспонденты некоторых федеральных телеканалов, а также информационных агентств, которым екатеринбуржец предоставлял «эксклюзивные сведения о положении в Ухане». Свою мистификацию «шутник» рассекретил сам, объяснив, что таким образом он пытался проверить, насколько добросовестно работают федеральные СМИ. «Они должны были заметить, что фото сделаны летом!» – написал он в соцсетях.

Гражданин Таджикистана и двое московских безработных устроили «розыгрыш» в московском метро, сообщает «МВД-Медиа». Первый сымитировал приступ болезни, упав на пол вагона метро и разыгрывая судороги, а его сообщники кричали, что он недавно из Китая и что у него опасная инфекция. Одновременно молодые люди снимали все на видео. Полиция разыскала «шутников». Все трое арестованы, Черемушкинский суд задержал их до 8 марта, зачинщику грозит до 5 лет тюрьмы. По словам участников «розыгрыша», ими двигало любопытство: а что будет?

«Помимо нагнетания паники, которая в определенных ситуациях может вызвать катастрофические последствия, социальный вред этой шуточки в том, что она была направлена против людей, совершенно искренне бросившихся оказывать первую помощь «пострадавшему».

Потому что самое страшное, что может случиться с обществом, – это когда к умирающему на улице человеку никто не станет подходить.

Тогда это уже будет не общество, но обреченное на вымирание стадо», – прокомментировали эту выходку авторы известного Telegram-канала «Майор и Генерал», являющиеся ветеранами силовых ведомств.

Фото Андрея МИХАЙЛОВА/РИА VladNews

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ