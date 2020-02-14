Горожане поддержали строительство нового дома Пять проектов рассмотрели на заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток в мэрии города, сообщили в пресс-службе краевого центра.

Проект строительства многоквартирного жилого дома в районе улицы Адмирала Кузнецова, 47 представил застройщик – директор ООО «Международный автобусный терминал «Владивосток» Александр Зацаринный. Строительство объекта рассматривается рабочей группой уже во второй раз. В ходе первого рассмотрения инвесторам было рекомендовано обсудить и согласовать свой проект с жителями, которые проживают в этом районе. Дело в том, что многоэтажку планируют возвести на уже застроенной территории, и очень важно избежать социальной напряженности и соблюсти баланс интересов застройщика, нынешних и будущих жителей.

В итоге на заседание рабочей группы пришли сразу несколько представителей ТОС «Кузнецова 2018». Председатель ТОС Марина Иванова сообщила, что члены совета ТОС совместно с жителями и компанией-инвестором обсудили, какие наиболее важные проблемы возможно решить, чтобы сделать жизнь в районе более комфортной. Среди таких проблем люди назвали необходимость устройства лестницы от домов на Адмирала Кузнецова к аптеке, установку освещения на участке, благоустройство территории. Компания-застройщик предложила жителям строительство полноценной комплексной спортивной площадки – ею смогут пользоваться жители как нового, так и старых домов.

Свой проект небольшого торгового центра в районе ул. Нейбута, 32 представила генеральный директор ООО «ТЦ «Катерина» Светлана Саломыкова. Предприниматель арендует здесь в течение последних 20 лет земельный участок, где расположены торговые павильоны. Теперь пришло время сменить нестационарные объекты, которые морально устарели, на современный магазин.

Члены рабочей группы оценили расположение земельных участков. Важно, чтобы новый объект не нарушил сложившихся пешеходных связей, не создал проблем с парковкой на дороге. В целом инвестиционный проект был поддержан.

Такие же вопросы сохранения комфортных условий для пешеходов и жителей близлежащих домов возникли и во время обсуждения третьего проекта – строительства предприятия общественного питания и мини-маркета в районе ул. Интернациональной, 69. Проект представлен резидентом свободного порта Владивосток ООО «Ирида».

«Рекомендуем вам встретиться с жителями, обсудить совместно, найти общие решения для благоустройства, и, если проект получит поддержку людей, мы также его поддержим», – обозначил глава города.

Следующим обсудили проект строительства административного здания в районе улицы Верхнепортовой, 29. Однако, по информации специалистов, земельный участок под строительство частично попадает в «красные линии» – на территорию, где в перспективе должна появиться новая городская дорога – ВКАД. Поэтому такой объект планировать здесь нельзя.

Компания «Мегабакс» планирует в районе улицы Чукотской, 6 реализацию инвестиционного проекта – строительство складского комплекса. При этом еще с советских времен обширный земельный участок находится в бессрочном пользовании, однако, по свидетельству очевидцев, практически не используется: на обширной территории ничего не строится, за участком никто не ухаживает. Для города такой подход к делу крайне невыгоден и расточителен. Однако, прежде чем планировать строительство, необходимо решить все вопросы землепользования строго в правовом поле. Глава Владивостока Олег Гуменюк поручил провести все необходимые проверки и инициировать данный процесс.

Автор: Отдел новостей «В»