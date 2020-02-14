От Достоевского до Яхиной и прикладной психологии В краевом центре сегодня работают 22 муниципальные библиотеки. Их фонды постоянно пополняются, и найти книгу на свой вкус может даже самый изощренный читатель.

Что сегодня выбирают жители дальневосточной столицы, рассказали во владивостокской централизованной библиотечной системе.

Первые позиции по популярности у жителей Владивостока традиционно сохраняет художественная литература. По-прежнему пользуются спросом русские и зарубежные классики. Среди самых читаемых можно отметить Владимира Набокова, Ивана Бунина, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Сомерсета Моэма, Чарльза Диккенса, Джейн Остин, Теодора Драйзера.

Но и современная литература вызывает интерес читателей. В приоритете у посетителей владивостокских библиотек – победители и лауреаты различных литературных премий: «Большая книга», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер», «Нобелевская премия по литературе» и других.

Самыми читаемыми из современников библиотеки называют Евгения Водолазкина, Дину Рубину, Алексея Иванова, Андрея Геласимова, Алексея Сальникова, Гузель Яхину. Лауреат премии «Большая книга» 2015 года «Зулейха открывает глаза» Яхиной сегодня по-прежнему высоко востребована читателями.

Выбор горожан нередко падает на зарубежные и российские детективы, в том числе в стиле ретро от Николая Свечина, Леонида Юзефовича, Антона Чижа, Бориса Акунина и других.

Особой популярностью пользуются книги современных скандинавских и англоязычных авторов, чьи произведения отличают динамичный и нетривиальный сюжет, психологизм, интересные персонажи. Детективы Ю Несбе, Роберта Гэлбрейта, Стига Ларссона, Мишеля Бюсси не задерживаются на полках библиотек.

Также в круг интересов жителей Владивостока входят произведения в жанре фантастики и фэнтези, психологические триллеры, семейные саги и истории отношений. Не угасает популярность романов о женских судьбах.

Для любителей литературы, не относящейся к массовой, представлены авторы, чьи произведения получили высокую оценку критиков и самих читателей, – Донна Тартт, Фредрик Бакман, Елена Чижова, Джон Бойн, Юрий Поляков, Захар Прилепин.

Кроме художественной литературы владивостокцы интересуются книгами о российской истории, путешествиях и страноведении, а также прикладной психологии.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»