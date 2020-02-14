Защитных масок хватит всем Острой нехватки защитных масок на территории Приморья нет, заверили в пресс-службе края.

Росздравнадзор ведет ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в больницах и аптеках края. По словам главы территориального управления Росздравнадзора Натальи Двуреченской, все случаи, когда была зафиксирована нехватка товаров в розничной продаже, объясняются высоким и даже ажиотажным спросом от населения, особенно во Владивостоке.

«Небольшие аптеки не всегда оказываются готовыми к такому росту продаж и не успевают размещать заказы на новые партии у оптовых поставщиков или производителей. А у некоторых крупных представителей бизнеса возникают трудности с оперативным перераспределением запасов внутри сети. Мы призываем не скупать массово медицинские маски – это вызывает ажиотажный спрос и может действительно привести к их дефициту», – отметила она.

По состоянию на начало недели в учреждениях здравоохранения Приморья в запасе было более 530 тысяч защитных масок, дефицита этих изделий нет. Что касается аптечных сетей, то в продаже находится около 260 тысяч средств защиты, а в ближайшее время ожидается очередная поставка масок в количестве более 220 тысяч штук.

Наталья Двуреченская подчеркнула, что за прошедшую неделю на телефон организованной горячей линии поступило 14 обращений: в трех случаях жители края сообщали о завышении цен на медицинские маски, в 11 – жаловались на их отсутствие в аптеках.

Справка «В»

О случаях завышения цен на лекарственные препараты, отсутствия изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах можно сообщить по номеру 8 (423) 226-85-39.

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»