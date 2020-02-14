Знак «Победа» будет в окружении можжевельника или елей В районе памятного знака «Победа» высадят новые кустарники и цветы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эти работы городские озеленители начнут, по предварительным данным, в середине апреля. А до этого времени подрядная организация по заказу городской администрации проведет на объекте ремонтные работы.

Специалисты управления дорог и благоустройства уточнили, что на разворотном кольце в районе «Инструментального завода», где установлен памятный знак «Победа», в этом году проведут восстановительные ремонтные работы, заменят цифры, символизирующие дату со дня Победы (их меняют раз в пять лет) и займутся озеленением.

«На клумбе с памятным знаком «Победа» планируем высадить можжевельник сизый или голубые ели. Сейчас этот вопрос прорабатывается детально. Также здесь появятся цинерария приморская и бегония», – добавила Ольга Цой, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения городской администрации.

Напомним, что к празднику Победы во Владивостоке приведут в порядок мемориальные комплексы и памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Их помоют, проведут необходимые покрасочные и ремонтные работы. Кроме того, планируется благоустроить прилегающие к памятникам территории. Так, к 9 Мая будут приведены в надлежащий вид мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота», где установлена лодка С-56, памятник морякам торгового флота, монумент «Свеча Памяти» и многие другие. Пройдут работы по благоустройству в парке Победы, Гайдамакском сквере и других памятных местах города.

Фото:

Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»