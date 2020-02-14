Приморцам предложили заплатить за себя и за того парня В феврале жители Владивостока получили квитанции от Приморского экологического оператора за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как выяснилось, оплата новой услуги рассчитывается не по метражу, как было раньше, а по количеству прописанных в квартире.

– На наш взгляд, это справедливо, так как производит мусор человек, а не квадратные метры, – процитировала пресс-служба края заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко. – Так, ежемесячный платеж на одного человека, зарегистрированного в многоквартирном доме, составил 65,28 руб., для частных домов – 115,9 руб. Учитываются все льготы, предоставляемые при оплате коммунальных услуг.

Однако недовольство владивостокцев вызвала некорректная информация по количеству проживающих. В квитанциях за январь указаны не только уже выписанные из квартир люди, но и даже давно умершие родственники.

Как пояснила зампред краевого правительства, проблема возникла из-за того, что ни у одной коммунальной службы нет корректной базы данных о количестве жильцов.

Приморский экологический оператор (ПЭО) воспользовался данными, предоставленными управляющими компаниями либо муниципальными расчетно-кассовыми центрами (РКЦ).

– Чтобы РКЦ обновил информацию о количестве проживающих в квартире, необходимо, чтобы граждане вовремя сообщали об изменениях, – пояснила заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «УК 71-го микрорайона» Людмила Таран. – Других источников у РКЦ нет.

В любом случае исправлять ситуацию предстоит самим гражданам. Для этого им необходимо обратиться в МФЦ с документами:

– справкой из управляющей компании, ТСЖ или выпиской из поквартирной карточки – для внесения изменений в число зарегистрированных по месту жительства;

– выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), свидетельством о собственности или договором найма – для внесения изменений в данные о зарегистрированном лице.

Либо позвонить по телефонам ПЭО: 8(800) 200-53-66 и 8(800) 250-43-43.

Что касается перерасчета, обещанного жителям Первомайского и Ленинского районов, у которых в новогодние праздники мусор вывозили раз в несколько дней или не вывозили вовсе, то его сделали. Но опять же не так, как представлялось горожанам.

– На нас двоих – меня и умершую несколько лет тому назад бабушку – вышло 130 рублей, – рассказывает жительница одного из домов на улице Нейбута. – От этой суммы отминусовали 40 рублей (вероятно, по 20 на человека). Маловато за две недели бездействия…

– Перерасчет делается на основании акта, составленного управляющей компанией. Если возникли вопросы, связанные с перерасчетом, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, – уточнила Елена Пархоменко.

Она подчеркнула, что мусорная реформа в Приморье только стартовала, в связи с этим не исключены случаи несвоевременной доставки квитанций, некорректного отображения в них данных. Поэтому первое время пеня на неоплаченную услугу начисляться не будет.

Елена Пархоменко также разъяснила порядок сбора и вывоза бытового мусора из частного сектора и куда обращаться, если нет контейнерных площадок.

– Жители частного сектора вправе выбрать удобную схему вывоза отходов. Это может быть так называемая позвонковая система, когда в определенное время приезжает мусорная машина и собирает мешки с мусором, выставленные у ворот. Или можно установить один контейнер для складирования отходов на несколько дворов. Здесь люди большинством голосов закрепляют свое решение и озвучивают его в местной администрации, – отметила она.

Фото Анжелины ШИЛАН

Автор: Лика ТКАЧЕНКО