Хотите пожизненный бесплатный абонемент в Эрмитаж? Станьте хозяином эрмика Знак «Осторожно: кошки!» – одна из необычных достопримечательностей Эрмитажа, самого большого музейного комплекса России. Причем знак этот не один, они установлены по всей территории дворца. Потому что здесь и правда живут кошки. Не простые кошки, а самый настоящий кошачий спецназ, спасающий шедевры живописи и истории от грызунов.

В номере за 29 января «В» уже упоминал коротко о кошках Эрмитажа в материале, который рассказывает о крупнейших музеях мира, на полном серьезе зачисляющих в свой штат кошачьи подразделения. Сегодня же мы решили поведать вам об эрмитажных кошках подробнее, потому как это уникальная история.

О кошках Эрмитажа снимают фильмы, пишут книги, туристы, которым посчастливилось увидеть эрмитажного кота, считают себя везунчиками. А уж те, кто взял домой животное из эрмитажного прайда, просто настоящие счастливчики! Оказывается, не так давно, как пишет сайт AdMe.ru, руководство музея объявило о том, что такой человек получает статус «владелец эрмитажного кота», а также пожизненное право на бесплатное посещение выставочных залов!

Великолепное издание «Кошкин дом в Эрмитаже», выпущенное в 2015 году, рассказывает: кошачья гвардия появилась в Зимнем дворце и Эрмитаже еще до того, как их строительство было завершено. В ноябре 1745 года императрица Елизавета Петровна отправила депешу казанскому губернатору Загряжскому: «Сыскать в Казани 30 котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ее Императорского Величества… немедленно». Почему именно в Казани? Оказывается, там в XVIII веке обитала особая порода кошек – бойцовых, крупных и к тому же отменных мышеловов. Слава о них шла на всю страну.

Предания гласят, что по получении депеши губернатор развил бурную деятельность: всех жителей обязали принести в канцелярию домашних мурлык, а кто уклонялся – штрафовали. Наконец отобрали три десятка самых-пресамых. Они и уехали в Санкт-Петербург.

Коты верно несли службу на новом месте. Их кормили телятиной, но понемногу, чтобы не забывали добывать основное пропитание – мышей и крыс. Даже в 1917-м, когда Зимний и Эрмитаж перестали быть царскими палатами, кошки – потомки тех, казанских, продолжили свою службу…

Увы, страшная блокада в Великую Отечественную унесла с собой и кошачьи жизни. В Эрмитаже погибли все животные. После снятия блокады советское правительство занялось вопросом всерьез: город на Неве буквально погибал от засилья крыс. И тогда из Ярославля туда был отправлен спецэшелон – целых четыре вагона кошек, котов и котят. Чуть позже в город доставили еще пять тысяч охотничьих котов из Сибири – для нужд Эрмитажа и других музеев Ленинграда. Коты не посрамили память предков и выполнили свою миссию.

Сегодня в Эрмитаже живут около 50 котов, кошек, котят. В большинстве своем это потомки тех сибиряков, что приехали в Питер в 1944 году, а частично – приблудыши. Кого-то подкидывают, кто-то прибегает сам в надежде на лучшую жизнь.

Живут пушистые музейные работники в помещении под названием «большой кошачий подвал» протяженностью почти 20 км. Там тепло и много места, у животных есть даже домики и когтеточки. Все необходимое приобретается на пожертвования посетителей, сотрудников музея и спонсоров. Из документов у котов не только усы, лапы и хвост, но и собственный паспорт, ветеринарная карточка и должность – квалифицированный специалист по очистке музейных подвалов от крыс. Служащие музея называют подопечных «эрмики». Количество хвостатых, охраняющих шедевры мирового искусства, не превышает 50 пушистых голов, чтобы всем хватило территории. Излишки сотрудники музея отдают в хорошие руки, для них ищут действительно заботливых владельцев.

Ежегодно весной проходит День эрмитажного кота. Во время праздника очередь выстраивается больше, чем в сам музей, ведь посетители могут зайти в помещения, где обитают четвероногие, познакомиться с ними и поучаствовать в тематических играх. А еще за кошками Эрмитажа наблюдают научные сотрудники и врачи ветеринарной академии Санкт-Петербурга. Ведь эти животные, по сути, замкнутый прайд, особая экосистема, необычная популяция.

Если вы захотите стать владельцем эрмитажного кота, подписывайтесь на «Инстаграм» кошачьей гвардии музея Hermitage Cats или заходите на сайт hermitagecats.ru и выбирайте себе питомца.

Фото с сайта hermitagecats.ru

Автор: Отдел новостей «В»