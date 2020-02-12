Бизнес и власть: диалог необходим Приморские предприниматели не теряют надежды на взаимопонимание с администрациями города и региона

Почти 150 представителей малого и среднего бизнеса Владивостока пришли на встречу с сотрудниками контролирующих органов и исполнительной власти, состоявшуюся на минувшей неделе в актовом зале администрации города.

Лейтмотив рандеву, заявленный в повестке, звучал многообещающе: «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Приморском крае». Отсюда и повышенный интерес деловых людей к мероприятию, в котором участвовали заместитель председателя регионального правительства Константин Шестаков, глава Владивостока Олег Гуменюк, руководитель дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина.

Также на вопросы предпринимателей были готовы ответить представители УФНС по Приморью, регионального управления Росреестра и других ведомств, задействованных в работе по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Уходили, не дождавшись диалога

Необходимость в открытом диалоге между бизнесменами и представителями всех уровней власти подчеркнул в своем выступлении Константин Шестаков. По его словам, повестка встречи формировалась на основании запросов бизнесменов, интересующихся возможностями, которые сегодня предлагает государство для развития предпринимательского сектора.

Наверное, поэтому из двух с половиной часов, что длилось мероприятие, более полутора часов ушло на выступления представителей различных фондов, министерств, агентств, центров и управлений, рассказывавших об условиях господдержки для бизнеса в регионе. А также о проделанной работе по упрощению процедур получения бизнесом кредитов и всевозможных разрешений.

Несомненно, вопросы, касающиеся возможностей инвесторов, земельных ресурсов и недвижимости, подключения объектов недвижимости к электросетям и сетям тепло- и водоснабжения, а также упрощения получения разрешительной документации на строительство, архиважные для бизнесменов всех уровней. Но, судя по количеству поднятых рук, в решении данных проблем были заинтересованы единицы из общего числа присутствовавших в зале предпринимателей. Остальные откровенно скучали.

По окончании мероприятия некоторые представители малого и среднего бизнеса признавались корреспонденту «В», что отчетно-имиджевая часть встречи была лишней. Предприниматели – люди образованные. Сегодня всю необходимую информацию для ведения бизнеса можно получить в Интернете или даже по телефону в АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» или в МКУ «Центр развития предпринимательства». Их данные и контакты также есть в Сети. Поэтому люди уходили с мероприятия, не дождавшись начала того самого диалога, ради которого они пришли. Всего в течение первого часа зал покинули около 20 человек.

Нет земли – нет бизнеса

Вторая часть диалога была короткой, но более динамичной и более продуктивной, по крайней мере, для предпринимателей. Пользуясь возможностью, они задавали актуальные вопросы представителям органов исполнительной власти, а также структур, задействованных в улучшении инвестиционного климата в крае. Вопреки радужным рассказам о легкости получения кредитов на развитие бизнеса, низких процентных ставках и отсутствии проблем с арендой земли бизнесмены рисовали совсем иную картину.

Так, с критикой в адрес управления муниципальной собственности (УМС) Владивостока выступила представитель Лиги предпринимателей Ольга Тимошина. По ее словам, ситуация с получением земельного участка на территории города – это просто катастрофа. Из 13 тысяч обращений на оформление земельных участков, поступивших с мая 2019 года до начала нынешнего февраля, удовлетворено только 100. Лишь 100 счастливчиков смогли заключить договоры и получить вожделенный клочок земли. Эти цифры были озвучены на совещании.

– О каком инвестиционном климате мы с вами говорим? Так нельзя работать! У нас не будет никакого инвестиционного климата и никакого строительства, не будет никаких подключений сетей, потому что нечего и не к чему подключать. Мы сейчас не говорим о сокращениях сроков рассмотрения заявок. Мы говорим о качестве этой работы. Если всем будут отказывать в предоставлении земли, то результатов не будет, – предрекла Ольга Тимошина. Она также заявила, что этот вопрос уже неоднократно озвучивался в администрации города, но ответа на него до сих пор нет.

В свою очередь, руководитель УМС Дмитрий Пикула парировал тем, что о динамике оформления аренды земельных участков в сторону увеличения свидетельствуют другие цифры. Так, если к маю 2019 года заключалось 4-5 договоров на аренду земельных участков, то сейчас (данные по состоянию на январь текущего года) – около 30 договоров в месяц. Судя по возмущенному ропоту в зале, этот ответ не удовлетворил не только госпожу Тимошину, но и многих других участников встречи. По их словам, если в год во Владивостоке будет заключаться хотя бы 360 договоров на аренду земли, то для того, чтобы удовлетворить всех желающих, а это как минимум 12 тысяч обращений, понадобится не меньше 33 лет.

Полиция туристов сбережет

Судя по активности бизнесменов, вопросов к исполнительной власти и к структурам, призванным развивать предпринимательство в крае и его столице, накопилась масса. К примеру, недавно в СМИ появилась информация о создании во Владивостоке туристической полиции. Но где и как она работает, какими полномочиями наделена – об этом ни слова. Этот вопрос интересовал представителей турбизнеса.

Ответ руководителя отдела туризма городской администрации был лаконичным:

– Туристическая полиция начала формироваться только с 1 февраля. Вся информация о ее деятельности будет представлена в Агентство по туризму Приморского края, а также туристическим компаниям.

Зампредседателя краевого правительства добавил, что в подразделение набрано 25 офицеров, сейчас идет их подготовка.

– Эта структура будет создавать ощущение безопасности Владивостока. Патрули выйдут на улицы города в начале апреля, они будут работать в местах массового скопления туристов. В большей степени это центр города плюс несколько основных ключевых туристических мест, – пояснил Константин Шестаков.

Большие проценты губительны

Предприниматель Татьяна Разова рассказала, как в течение полутора лет пыталась получить субсидию на развитие производства головных уборов. За это время она получила 58 тысяч рублей от краевого Фонда поддержки предпринимательства. Даже для очень маленького бизнеса это капля в море. Остальное время женщина ходила с протянутой рукой по кабинетам чиновников, доказывая целесообразность своего бизнеса. По ее словам, вся сущность поддержки предпринимательства, о которой много говорят, состоит в принуждении бизнеса взять кредит под большие проценты.

– Все варианты кредитов, которые мне предлагали, требовали подкрепления залогом. Кроме того, существующие налоговые ставки не поддерживают малый бизнес, который не имеет оборотных средств. И как начинать бизнес, если их нет и взять негде? Кредит даже под небольшой процент – это тупиковый путь. Если по нему пойти, то через три года весь наш малый бизнес закроется. Потому что с первого месяца существования предприниматель вынужден отдавать ростовщические проценты. Взять кредит и тут же начать его отдавать – это утопия. Если ничего здесь не поменяется, мы никогда не создадим малый бизнес в городе, – уверена Татьяна Разова. И с ней были солидарны многие участники встречи.

После эмоционального выступления бизнес-леди предложили обратиться за поддержкой в Региональный центр инжиниринга – структурное подразделение Центра поддержки предпринимательства Приморского края. Эта структура осуществляет комплексное сопровождение предприятий малого и среднего бизнеса на льготных условиях. Приглашение было принято.

Даешь инфраструктуру, а Солженицына долой!

Также предприниматели рассказывали о проблемах во взаимоотношениях с сетевыми и ресурсоснабжающими компаниями. Жаловались на затянутые сроки получения разрешений на строительство, на подключение объектов к инженерным сетям и так далее. По всему, нерешенных проблем у них накопилось выше крыши.

Так, председатель профсоюза транспортников Петр Куприянов поинтересовался мнением Марины Шемилиной о роли прокуратуры в защите прав предпринимателей, когда власть, по его словам, издает заведомо неисполнимые постановления, касающиеся бизнеса и мешающие его развитию.

Ответ бизнес-омбудсмена был категоричен:

– Я знаю, о чем вы говорите, но в мои полномочия не входит оценка деятельности прокуратуры.

Напомним, что камнем преткновения здесь стало постановление администрации Владивостока от 30 сентября 2019 года о движении большегрузных автомобилей по дорогам города. В данный момент это постановление не работает.

В некоторых случаях участники мероприятия, если ответ по какой-либо причине их не устраивал, могли записаться на прием к компетентному специалисту профильного ведомства.

Среди просьб и предложений по улучшению инвестиционного климата в столице Приморья прозвучала неожиданная просьба от одной бизнесвумен: снести памятник Солженицыну на Корабельной набережной. Чем ей помешал памятник писателю, ставший неотъемлемым артобъектом исторического центра Владивостока, энергичная женщина не объяснила. Зато пообещала организовать сбор подписей горожан за его снос.

Успех бизнеса – повышение уровня жизни горожан

Надо отметить, что подобные встречи с аналогичной, по сути, повесткой проходят в городе регулярно. И традиционно заканчиваются на оптимистической ноте: «Формат открытого диалога помогает развитию взаимодействия между властью и бизнесом, а предложения предпринимателей – совершенствовать работу исполнительной власти». Между тем практика показывает, что это не более чем красивый лозунг. И что от количества таких диалогов у представителей малого и среднего бизнеса проблем не становится меньше. Тому свидетельство – лес рук и масса вопросов на состоявшемся мероприятии.

Изменится ли в лучшую сторону бизнес-климат в приморской столице после нынешнего диалога, покажет время. По крайней мере, у мэра Владивостока такая уверенность есть. По словам Олега Гуменюка, развитие малого, среднего или крупного бизнеса имеет большое значение для города. Поскольку от успехов работы предпринимателей зависит появление новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений, повышение качества услуг, а в итоге – повышение уровня жизни всех горожан.

Фото автора

Автор: Сергей КОЖИН