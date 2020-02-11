Ракета из детства Фотовыставка Ирины Загузовой «Ракета» (16+) открылась в музее современного искусства «Арка».

– Это результат продолжительных размышлений Ирины на тему истории ее родного города, Комсомольска-на-Амуре, а также детства, надежд и хода времени, – говорит искусствовед Адель Ким. – Объектом внимания здесь становятся разрушающиеся советские детские площадки. Опираясь на личные воспоминания и впечатления, художница намечает точки, от которых в разных направлениях разворачивается ассоциативный ряд. Однако она не ставит целью подвести зрителя к каким-либо определенным выводам, оставляя концовки открытыми.

Детство и все, что с ним связано, является проекцией надежд на будущее, отражает ожидания конкретного общества. Неудивительно, что возведенные в 1960–70-х годах игровые площадки под открытым небом сегодня представляют собой заброшенные и заржавевшие остовы этих надежд. Покосившиеся или сломанные вандалами, они становятся емкой до очевидности метафорой несоответствия детских ожиданий и реальности жизни. Черно-белые и цветные фотографии Загузовой становятся прямолинейной и несентиментальной документацией этого перелома.

На одном из снимков из-за забора виднеется смотровая вышка, устремленная вверх так же, как уже знакомые нам ракеты. Она нависает, недвижимая в своем непрекращающемся бдении, она точно никуда не взлетит. На фоне этого образа кажутся уже не такими безобидными домики детских площадок, испещренные решетками, обозначающими стены, или современные детские росписи на заборах с колючей проволокой. На всей территории города и соседствующей «зоны» повторяются заборы и проволоки, выполняющие похожую функцию – отгораживать и ограничивать. По металлу каруселей, стен и ворот, колючих проводов, по сухой осенней траве расползается ржавчина.

Этой выставкой Ирина Загузова стремится освоить более объемную тему в своем творчестве.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»