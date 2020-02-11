Выставка, рожденная в поезде Необычная выставка открылась в музее современного искусства «Артэтаж». Участники «Тоннеля» (16+) – 26 студентов и преподавателей Высшей школы искусств и дизайна в Гавре и Руане ESADHaR.

Как рассказал директор «Артэтажа» Александр Городний, 28 января французы отправились в путешествие по Транссибирской железнодорожной магистрали, чтобы через семь дней сойти на станции во Владивостоке.

– В поезде художники занимались разработкой проекта, находясь в замкнутом и очень маленьком пространстве, при этом за окном, вне тесных вагонов, разворачивалось пространство огромной России, – отметил Александр Городний. – Во Франции нет железнодорожного маршрута, беспересадочный проезд по которому занимал бы целую неделю, поэтому для участников выставки эта поездка стала одновременно шокирующим опытом и испытанием на выносливость. Экстремальное приключение, на которое решились художники, неизбежно трансформирует их самих, их восприятие и, соответственно, форму художественной репрезентации прожитого коллективного опыта.

Итогом поездки, проектом, родившимся в пути, стала тотальная инсталляция, представляющая собой условный тоннель, куда попадает зритель. Этот тоннель таит в себе неизвестность, но она тождественна радости открытия нового мира.

Автор: Отдел новостей «В»