«Восток» вступил в борьбу за медали На прошлой неделе состоялся восьмой тур в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге (восточной зоне). Клуб «Восток» из Арсеньева на домашней площадке принимал безоговорочного лидера нынешнего первенства команду «Саяны» из Абакана.

Первый матч оказался на редкость упорным. К перерыву счет на табло был ничейным – 1:1. Однако ближе к финишу абаканские бендисты чуть прибавили в скорости и забили в ворота приморцев два оранжевых мяча, на которые те ответили всего одним голом. В итоге поражение со счетом 2:3. У авиастроителей под руководством главного тренера команды Валерия Лежнина отличились форварды Дмитрий Барашков и Семен Карташов, им обоим ассистировал полузащитник Никита Никитин.

Стартовый отрезок повторного поединка напоминал предыдущую встречу. Равная борьба велась по всему ледовому полю, никто не хотел уступать. И все-таки на перерыв гости уходили с небольшим преимуществом – 1:2. Зато в оставшиеся 45 минут встречи хозяева стадиона преобразились. Они нашли бреши в глухой обороне «Саян» и сумели точными пасами вместе с кинжальными прорывами своих нападающих пробить ворота абаканской команды.

Арсеньевцы добились убедительной победы – 6:3.

В этом туре оба клуба заработали по три очка. «Саяны» набрали 45 очков после 20 матчей и оставили далеко позади всех своих преследователей.

На второй строчке находится «Кузбасс-2». В очередных поединках в Иркутске он дважды проиграл местному «Байкалу-Энергии-2» со счетом 7:5 и 8:5. Тем самым команда из Кемеровской области очков не набрала, но, имея в наличии 28 баллов при 16 встречах, пока удерживает завоеванные позиции.

Третье и четвертое места в турнирной таблице теперь делят две дружины – «Восток» и «Енисей-2». У них в наличии по 27 очков, но у сибиряков лучше разница забитых и пропущенных мячей. Красноярцы в минувшем туре в Хабаровске в поединках со «СКА-Нефтянником-2» победили 2:6 и проиграли 6:4. Что касается сыгранных матчей, то у наших земляков 16 поединков против 18 у «речников». Это значит, что приморский клуб имеет реальную возможность обойти своих соперников в споре за награды первенства.

Вне всякого сомнения, именно эти три коллектива из Арсеньева, Красноярска и Кемерово в итоге и будут бороться за серебряные и бронзовые медали нынешнего первенства. Напомним, что в двух последних чемпионатах наши земляки дважды становились вице-чемпионами, а клуб из Красноярска неизменно оставался третьим.

Остальные клубы – «Байкал-Энергия-2», «СКА-Нефтянник-2» и «Сибсельмаш-2», имеющие в наличии 16,15 и 14 очков соответственно, уже не смогут приблизиться к лидирующей группе. Они между собой определят, кто из них худший в этом сезоне.

Ждать осталось недолго, чемпионат финиширует в конце февраля. Дальневосточникам осталось провести две игры дома и четыре на выезде. Из них четырежды нашим соперником будет «Сибсельмаш-2» из Новосибирска. Этот клуб на старте сезона был в числе лидеров, но полностью провалил срединную часть турнира и сейчас просто отбывает номер на льду. А еще дважды арсеньевцам предстоит скрестить клюшки с «Кузбассом-2». Видимо, предстоящие поединки в Кемерово станут определяющими, кому достанутся серебро и бронза. Что касается «Енисея-2», то он дважды на своем льду сыграет с «Саянами» и дважды примет иркутских хоккеистов. Болельщиков ожидает жаркое окончание зимнего чемпионата по хоккею с мячом.

Тем временем

В Хабаровске состоялся второй этап X зимней Спартакиады учащихся России по хоккею с мячом среди юношей 2005-2006 годов рождения в Дальневосточном федеральном округе. Это ежегодное соревнование называют проверкой ближайшего резерва русского хоккея на Дальнем Востоке.

К сожалению, команда Приморья, составленная сплошь из юных спортсменов Арсеньева, заняла лишь четвертое место, пропустив вперед сборные Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкальского края. Без сомнения, для приморского спорта это тревожный сигнал. Ведь среди четырех соперников командами мастеров располагают только Хабаровский и Приморский края. А в Биробиджане и Чите в русский хоккей играют только любители оранжевого мяча.

Фото со страницы «ВКонтакте» ХК «Восток»

Автор: Николай КУТЕНКИХ