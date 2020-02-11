«Спартак» на перерыв уходит лидером Максимально возможным результатом завершился для «Спартака-Приморья» выезд в столичный регион в рамках чемпионата страны по баскетболу в суперлиге среди мужчин.

Вслед за разгромом «Химок» в Подмосковье с оглушительным счетом 77:107 была также повержена команда Молодежной баскетбольной ассоциации уже непосредственно в Москве. На сегодняшний день дружина МБА, являющаяся «кузницей кадров» для клубов Единой лиги ВТБ, находится в зоне плей-офф, занимая седьмое место в турнирной таблице первого дивизиона. Москвичи в последних пяти матчах одержали четыре победы и были готовы продолжить свою успешную серию. Тем более что они хотели отдать должок дальневосточникам за поражение во Владивостоке в первом круге регулярного первенства со счетом 86:68.

Кстати, средний возраст московских игроков всего-то на полгода меньше, чем у игроков «Спартака». Опыт, владение мячом и скорость принятия решений на площадке у москвичей полностью соответствуют высокому уровню суперлиги. Поэтому мальчиками для битья спортсмены МБА не являются.

Что и подтвердила первая половина матча в минувшую субботу, в которой была абсолютно равная игра с частой сменой лидера. Максимальное преимущество хозяев по ходу первых двух периодов составляло три очка, в свою очередь, гости отрывались и на пять. За счет чего происходили «качели» на площадке? У москвичей лучше был подбор мяча под щитами. Зато наши спортсмены чаще перехватывали чужие передачи, к тому же у них был лучше и процент попаданий двухочковых бросков с игры. Стартовая 10-минутка завершилась вничью – 25:25, а на большой перерыв с минимальным преимуществом в один бросок ушли приморцы – 45:47.

Во второй половине поединка прессинг молодежки несколько ослабел. «Красно-белые» незамедлительно этим воспользовались и больше своего лидерства не уступали. Хозяева предпринимали попытки перехватить инициативу на паркете и переломить ход встречи в свою пользу. Однако защита спартаковцев была начеку, а в нападении приморцы использовали свой коронный номер – быстрые прорывы в зону соперника с удачным броском. Три четверти игры закончились в нашу пользу – 62:66.

Полностью сломить оборону противника удалось в завершающей 10-минутке. Этому поспособствовали два трехочковых попадания в исполнении Кирилла Писклова и Квамейна Митчелла, красивый бросок двумя руками в прыжке из-под кольца Максима Шелекето и не менее изящный выброс мяча одной рукой из-под корзины точно в яблочко в исполнении Максима Колюшкина.

В результате к финальной сирене перевес дальневосточников достиг убедительных десяти очков – 79:89.

Наибольший вклад в общую победу принес наш капитан Алексей Вздыхалкин, который набрал 20 очков и сделал 8 подборов. В этой связи хочется обратить внимание на лидерские качества большинства наших игроков. Осенью основным снайпером был легионер Квамейн Митчелл. Как только все соперники без исключения стали его блокировать, зимой на ведущие позиции по очереди поднимались Александр Захаров, Максим Шелекето, Александр Щербенев. А когда противник и их максимально прикрывал, пример команде показал защитник и диспетчер Алексей Вздыхалкин. Это проявление высокого мастерства стартовой пятерки нашей баскетбольной дружины.

– Две половины игры отличались друг от друга, – рассказал по итогам матча главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – В первой части никак не удавалось отстоять свой щит. Дали сопернику забрать 10 подборов на нашем щите. К тому же не сконцентрировались в нападении, хотя знали, что МБА будет играть от обороны. При этом шли ровно, очко в очко. Во второй половине поединка добавили в агрессии на щитах. Начали отсекать москвичей, и сразу же уровень мастерства в нашей защите увеличился, не давали сопернику легко набирать очки. В нападении стали играть смелее. Поэтому получилось вырвать итоговую победу. Спасибо парням! Им было нелегко, ведь мы на матч заявили всего девять игроков (в заявку на игру можно включать 12 спортсменов. – Прим. авт.).

Сейчас в чемпионате наступает небольшой перерыв. Следующий тур состоится 20 февраля, он даст начало заключительному отрезку многомесячного турнира.

Спартаковцы достойно провели две трети первенства, набрав 38 очков в 21 матче. Они сейчас делят первое-второе места с клубом «Самара». Хотя у волжан на одно очко меньше, но у них есть одна игра в запасе.

Третье и четвертое места держат за собой «Восток» из Южно-Сахалинска и «Буревестник» из Ярославля. Их отставание от лидеров составляет соответственно три и четыре очка.

В зоне плей-офф также находятся «Купол-Родники» из Ижевска, «Уралмаш» из Екатеринбурга, столичный МБА и ТЕМП из городка Ревды Свердловской области. Однако у этих коллективов отрыв уже значительней. Теоретические шансы на попадание в 1/8 финала есть еще у четырех команд, но вряд ли им удастся подняться вверх по турнирной лестнице.

Фото с сайта БК«Спартак-Приморье»

Автор: Николай КУТЕНКИХ