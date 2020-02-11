Шуметь разрешат дольше, но штрафы будут выше В комитете по ЖКХ Госдумы одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей, сообщает «Российская газета».

Законопроект, разработанный депутатами, предполагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23.00 до 07.00). Сумма денежного наказания для граждан составит от 5000 до 50000 рублей, для юридических лиц – от 50000 до 150000 рублей. При повторных нарушениях последним будет грозить уже запрет деятельности на 90 дней.

Авторы закона уточнили, какие громкие звуки не будут считаться нарушением. Это звуки обычной жизнедеятельности человека: шум шагов и воды, а также крик ребенка. Более детально, считают они, критерии шума будут прописаны либо в Гражданском кодексе, либо в Кодексе административных правонарушений.

Напомним, что до сих пор в каждом регионе законотворцы разрабатывали свой закон о тишине. В Приморье, например, запрещено шуметь с 22.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и в праздничные дни. Запрещенный шум – это звуки сигнализации, крики, пение, игра на музыкальных инструментах, свист, громкие звонки телефона, звуки ремонта… К слову, для ремонта прописан особый режим. Им запрещено заниматься (во всяком случае, громкими работами) с 21.00 до 9.00 в будние дни и с 21.00 до 10.00 в выходные и праздники.

Кроме того, предусмотрен тихий час с 13.00 до 15.00 – в это время также шуметь нельзя.

Учитывая приоритетность федерального законодательства над региональным, более комфортный местный режим тишины будет заменен на прописанный федеральным законом, так же как и размеры штрафов. В настоящий момент шумные соседи могут заплатить до 3000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет до 4000 рублей. Должностные лица в первый раз будут наказаны штрафом до 10000 рублей, при рецидиве – до 30000.

Зато федеральный закон упрощает возможность фиксации шума. Сейчас, например, если соседи утомляют вас своими свистами, криками, пением в неурочный час, вы должны вызывать полицию. Но к моменту, когда полицейские до вас доедут, вполне возможно, что дискотека за стеной закончится сама по себе. Если будет принят федеральный закон, жильцы дома смогут самостоятельно составить акт о нарушении тишины и направить его в управляющую компанию.

Фото Анжелины ШИЛАН

Автор: Лика ТКАЧЕНКО