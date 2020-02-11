Прокурор оценит соблюдение экологических норм стивидорами Надзорно-контрольные ведомства завершили проверку соблюдения экологических норм стивидорной компанией ООО «Порт Вера», работающей в Шкотовском районе Приморья. Сумма штрафов уже превысила полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе края.

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона добавили, что поводом для проверки послужили обращения приморцев и появившаяся в Интернете информация об угольной пыли вблизи порта. Специалисты отобрали пробы воздуха и воды в районе угольного терминала.

Так, Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора в отношении юридического и должностного лица ООО «Порт Вера» возбудило административные производства по фактам нарушения технологической карты погрузки угля и отступления от требований проектной документации.

«Составлены протоколы об административных правонарушениях, вынесенное постановление о назначении штрафа по ст. 8.45 КоАП РФ на общую сумму 500 тысяч рублей решением краевого суда оставлено в силе. При повторном нарушении в течение года законодательства предусмотрен административный штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», – обозначили специалисты.

Также Находкинская транспортная прокуратура выявила нарушения требований в сфере охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки возбуждены административные производства, сумма штрафов может превысить полмиллиона рублей.

«При этом компания обязана привести свои производственные мощности в соответствие с экологическим законодательством, в противном случае при повторном выявлении в течение года нарушений ее деятельность может быть приостановлена в судебном порядке», – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем в связи с выявленными нарушениями в деятельности ООО «Порт Вера» представители этой компании будут заслушаны на внеочередном заседании межведомственной рабочей группы при заместителе дальневосточного транспортного прокурора. В ходе мероприятия планируется дать оценку эффективности принимаемых стивидором мер по соблюдению экологических норм и устранению нарушений.

Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игорь Степаненко, в настоящее время стивидорные компании региона выполняют план по модернизации своих производств: устанавливают снегогенераторные пушки, закрытые вагоноопрокидыватели и транспортерные линии, очистные сооружения для сточных вод. Всего уже выполнено мероприятий более чем на 2,6 миллиарда рублей.

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»