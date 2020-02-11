Жалуйтесь, и вам могут назначить дополнительные анализы «Бояться не нужно! Нужно знать!» – главный девиз врачей, которые участвуют в диспансеризации населения Приморья.

В этом году на углубленный медицинский осмотр будут приглашены 253 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Каждый из них получит заключение и рекомендации по дальнейшему поддержанию здоровья, сообщили в пресс-службе края.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что в этом году пройти бесплатную диспансеризацию могут граждане, которым исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Для этого необходимы полис обязательного медицинского страхования и прикрепление к поликлинике.

Напомним также, что с 2019 года после 40 лет жители края проходят обследование ежегодно. В законодательстве для этого предусмотрен выходной день – необходимо согласовать с руководством дни прохождения диспансеризации и написать заявление для освобождения от работы.

Специалисты подчеркивают, что с 2020 года в диспансеризацию включен и скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний.

Обследовать будут в первую очередь граждан, находящихся в группе риска, – отметили в региональном Минздраве.

Те, чей возраст не вошел в указанный перечень и кто не относится к льготным категориям, все равно могут обратиться в свою поликлинику и пройти профилактический медицинский осмотр. Он включает в себя меньший объем исследований, но не менее эффективно помогает следить за своим здоровьем.

Есть заболевания, которым подвержены и мужчины, и женщины всех возрастов. Поэтому каждому проходящему диспансеризацию необходима консультация фельдшера или врача-терапевта: осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Кроме того, у женщин от 18 до 64 лет раз в три года будут брать мазок с шейки матки. Маммографию будут делать раз в два года всем женщинам от 40 до 75 лет. Для мужчин предусмотрены анализы на определение простат – специфического антигена в крови, их будут проводить в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. Дополнительные анализы потребуется сдать всем гражданам, находящимся в группе риска развития колоректального рака.

Дополнительные анализы могут быть назначены на основе жалоб человека. На первом этапе терапевт задаст вопросы о здоровье, привычках и образе жизни и на основе ответов и осмотра выдаст направление.

Фото Александра САФРОНОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »