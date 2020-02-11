Самое сложное – убедить людей избавиться от вредных привычек Более 85 единиц нового оборудования поступило в медучреждения Приморья для оказания помощи онкобольным, сообщили в пресс-службе края.

Раннее выявление онкологии – главная задача приморского здравоохранения на ближайшие годы. Об этом заявила главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Приморья, заместитель главного врача краевого онкодиспансера Людмила Гурина.

Она подчеркнула, что сегодня приморская медицина располагает всеми ресурсами для выполнения этой важной задачи. При этом необходимо, чтобы жители края не пренебрегали профилактикой противодействия факторам риска, которые могут привести к развитию онкологии.

«Раньше среди общественности было широко распространено мнение, что рак – это трагедия и приговор. Но сегодня благодаря инновациям и новым лекарствам, которые мы получили, можно вылечить рак или превратить его в хроническое заболевание. Поэтому не нужно бояться профилактических обследований, именно они способны выявить заболевание на ранней стадии», – подчеркнула Людмила Гурина.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Ольга Механцева особо отметила, что в Приморье в рамках национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями» проделана масштабная работа в 2019 году.

«В больницы, где оказывается медицинская помощь людям с онкозаболеваниями, поступило новое современное оборудование. Открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) – два во Владивостоке и по одному в Лесозаводске, Находке и Арсеньеве», – сообщила она.

В этом году Минздрав региона запланировал открыть еще один ЦАОП в Уссурийске.

Заместитель главного врача поликлиники № 6 Владивостока Виктория Счасная рассказала собравшимся о возможностях Центра амбулаторной онкологической помощи, а также о том, как и кто может рассчитывать на помощь данных специалистов.

«Сегодня к нашему центру приписано около 200 тысяч человек. Каждый из них может рассчитывать на консультативную и диагностическую помощь, а также получить медикаментозное лечение в дневном стационаре», – сообщила Виктория Счасная.

Специалисты подчеркивают, что сегодня одной из простых, но в то же время одной из самых сложных задач для врачей остается убедить людей, у которых нет онкологии, исключить из своей жизни вредные привычки в виде курения и чрезмерного употребления алкоголя, а также правильно питаться и заниматься спортом.

«Сегодня мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости раком легких у населения. Это говорит о том, что страна активно борется с курением – как пассивным, так и активным. И это неплохо получается», – сказал Людмила Гурина.

Главный внештатный онколог отметила также важность скрининговых обследований, которые повысили выявляемость рака и работу дневных стационаров. Именно там активно проводят противоопухолевую лекарственную терапию, ряд диагностических обследований пациентов, например, эндоскопические обследования под наркозом.

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»