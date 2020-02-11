Первоклашек по осени считают Предварительные итоги стартовавшей на днях кампании по записи в 1-й класс подводят во Владивостоке и Приморье.

Как сообщила пресс-служба края, школы принимают заявления от родителей через региональный портал государственных услуг и лично в приемные часы.

Показательно, что только в первые два дня через региональный портал госуслуг поступило более 1800 заявлений от мам и пап будущих первоклассников. В самом начале приемной кампании поступало более 20 заявлений в минуту.

Чтобы подать заявление лично, родителям нужно прийти в школу – расписание приемных часов должно быть опубликовано на сайте каждого общеобразовательного учреждения – и предъявить все необходимые документы. В частности, потребуется представить свой паспорт, свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации (выписку из поквартирной карточки) ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

Как уже писал «В», прием заявлений на запись в первый класс продлится до 5 сентября 2020 года. С 1 февраля до 1 июля школы принимают заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля ведется запись на свободные места для тех, кто живет за пределами такой территории, но хочет учиться именно в этом общеобразовательном учреждении. Всего в первый класс в этом году пойдут около 20 тысяч ребят.

Автор: Отдел новостей «В»