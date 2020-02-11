Зачем малым предприятиям кредиты Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса в 2019 году стали самыми популярными целями для обращения компаний малого и среднего бизнеса за заемными средствами, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе одного из крупных федеральных банков.

Согласно данным финансово-кредитного учреждения, почти в половине всех заявок (47 %) компании указывали целью кредита пополнение оборотных средств, а в четверти (24 %) – рефинансирование. Тройку самых распространенных целей займов замыкают инвестиции на развитие бизнеса, ее предприятия называют в 15 % случаев.

Малый и средний бизнес активно одалживается и для закрытия кассовых разрывов – в 9 % всех заявок указана именно эта цель. Также компании часто берут средства на приобретение недвижимости и другого имущества, обеспечение контрактов и тендерные кредиты.

Абсолютным лидером среди отраслей по спросу на ссуды являются предприятия из сферы торговли. Они чаще всего берут ссуды на пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и кассовых разрывов.

Активно кредитуются и производственные компании. Третье место делят между собой фирмы из сферы строительства и аренды недвижимости.

Автор: Отдел экономики «В»