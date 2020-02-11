Ставки падают. Но остаются привлекательными Средняя ставка ипотечных кредитов в декабре обновила исторический минимум и достигла 9 % годовых, и вполне возможно ее дальнейшее снижение.

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщили в пресс-службе Банка России.

Эльвира Набиуллина пояснила, что на падение ставок кредитования больше всего влияет снижение инфляции и ставки ЦБ. Она подчеркнула, что 7 февраля совет директоров решил снизить ключевую ставку до 6 % годовых, а также допустила возможность ее снижения и далее.

Глава Центробанка РФ также отметила, что по итогам 2019 года инфляция составила 3 %.

– В I квартале годовая инфляция, по нашей оценке, составит около 2 %. В середине года она начнет повышаться, постепенно возвращаясь к цели. На этот год мы прогнозируем инфляцию 3,5–4 %, – отметила председатель Банка России.

Эльвира Набиуллина также ответила на вопрос журналиста газеты «Владивосток», который поинтересовался, приведет ли падение доходности вкладов, которое неизбежно при снижении ключевой ставки, к массовому снятию средств с банковских депозитов.

– Когда ставки снижаются, то снижаются и по кредитам и депозитам, – пояснила Эльвира Набиуллина. – Однако сбережение средств на депозитах по-прежнему остается привлекательным вариантом для россиян. По итогам прошлого года рублевые вклады выросли на 10 процентов. При этом действительно мы отмечаем растущий спрос населения на другие финансовые инструменты, позволяющие получить более высокую доходность.

По словам главы ЦБ РФ, в 2019 году зафиксирован рекордный приток розничных инвесторов на фондовый рынок. Однако люди должны осознанно делать свой выбор, понимая, что банковский депозит – это застрахованный финансовый инструмент (вкладчик получает компенсацию, но не более 1,4 млн руб. при наступлении страховых случаев. – Прим. ред.). А там, где выше доходность, зачастую нет гарантий не только дохода, но и даже сохранения средств.

– Поэтому мы и продвигаем закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, чтобы интересы граждан были защищены при их более активном выходе на финансовый рынок, – заметила Эльвира Набиуллина.

Как уже писал «В», приморцы активно осваивают более рискованные банковские инструменты, например индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Так, в декабре 2019 года жители региона открыли около 21 тыс. ИИС, что вдвое больше, чем в июне прошлого года. Этот инструмент позволяет получить большую доходность, чем банковский вклад, но в отличие от депозита деньги на нем не застрахованы государством.

Кстати, по данным ЦБ, в третьей декаде января средняя ставка по рублевым депозитам сроком до одного года составила 5,75 %.

Фото с сайта cbr.ru

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО