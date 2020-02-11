В пломбире нашли опасную начинку В мороженом, выпущенном одним из приморских производителей, специалисты Россельхознадзора выявили нарушения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, исследование проводилось по обращению владельца продукции. В ходе лабораторных испытаний в партии мороженого «Пломбир» общей массой 24000 килограммов выявлено превышение уровня бактериальной обсемененности в 300 раз, что является нарушением технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Значительное содержание жизнеспособных бактериальных клеток в пищевых продуктах свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья или о плохой мойке оборудования, а также о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Повышенная бактериальная обсемененность свидетельствует о возможной порче продукта.

Заказчику сообщили о результатах исследования, чтобы исключить использование данной партии мороженого и для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.

Автор: Отдел новостей «В»