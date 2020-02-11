Прокуроров призвали уделять внимание работе трудовой инспекции Долги по зарплате на сумму 200 млн рублей выплачены работникам предприятий Приморья после вмешательства прокуроров. Об этом, как стало известно агентству «Интерфакс», заявил прокурор региона Николай Пилипчук.

«По итогам 2019 года полностью погашены долги перед коллективами 18 организаций», – сказал Николай Пилипчук в четверг на итоговом заседании коллегии прокуратуры региона.

Прокурор отметил, что факты нарушения трудовых прав все еще распространены.

«В этом году прокурорам необходимо обеспечить непрерывный мониторинг ситуации на градообразующих предприятиях, организациях оборонного и жилищно-коммунального комплексов, уделять внимание работе трудовой инспекции, органов занятости, службы судебных приставов», – указал прокурор края.

По информации крайстата, на 1 января 2020 года долг по зарплате в Приморье составил 56,8 млн руб. Основная часть, почти 25 млн руб., по данным ведомства, приходится на работников обанкротившегося завода «Радиоприбор».

Автор: Отдел новостей «В»